Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado assessor de Moraes

No gabinete de Moraes, o delegado vai assessorar o ministro em ações criminais a serem julgadas na Suprema Corte - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nomeou o delegado da Polícia Federal (PF), Fábio Alvarez Shor, como assessor de seu gabinete na Corte. Shor, especialista em atividades de contrainteligência, já indiciou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro nas investigações do 8 de janeiro, da trama golpista e atuou no caso das joias sauditas, que também envolveu Bolsonaro.

A nomeação foi assinada pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, na segunda-feira (9/3) e foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça (10). No gabinete de Moraes, o delegado vai assessorar o magistrado em ações criminais a serem julgadas na Corte.

De acordo com a portaria que divulgou a ação, o delegado ocupará o cargo em “comissão de assessor de ministro, nível CJ-3". Considerada a terceira maior função hierárquica em um gabinete, perdendo apenas para o chefe e para o ministro, é atrelada a uma posição de confiança.

Além de assinar o indiciamento da denúncia de autoria da Procuradoria Geral da República (PGR), que condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado e mais 36 outras pessoas, o delegado atuou nas investigações da "Abin Paralela" e foi o responsável pelos depoimentos do ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro