Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado assessor de Moraes

Fábio Alvarez Shor atuou em casos da Abin Paralela, colheu depoimentos de Mauro Cid no caso da trama golpista e, agora, se junta ao gabinete de Alexandre de Moraes

No gabinete de Moraes, o delegado vai assessorar o ministro em ações criminais a serem julgadas na Suprema Corte - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nomeou o delegado da Polícia Federal (PF), Fábio Alvarez Shor, como assessor de seu gabinete na Corte. Shor, especialista em atividades de contrainteligência, já indiciou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro nas investigações do 8 de janeiro, da trama golpista e atuou no caso das joias sauditas, que também envolveu Bolsonaro.

A nomeação foi assinada pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, na segunda-feira (9/3) e foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça (10). No gabinete de Moraes, o delegado vai assessorar o magistrado em ações criminais a serem julgadas na Corte.

De acordo com a portaria que divulgou a ação, o delegado ocupará o cargo em “comissão de assessor de ministro, nível CJ-3". Considerada a terceira maior função hierárquica em um gabinete, perdendo apenas para o chefe e para o ministro, é atrelada a uma posição de confiança.

Além de assinar o indiciamento da denúncia de autoria da Procuradoria Geral da República (PGR), que condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado e mais 36 outras pessoas, o delegado atuou nas investigações da "Abin Paralela" e foi o responsável pelos depoimentos do ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

 

LC
LC

Letícia Corrêa*

Estagiário

Estudante de Jornalismo e Ciência Política, estagiando na editoria de Política, Economia e Brasil

Por Letícia Corrêa*
postado em 10/03/2026 15:24 / atualizado em 10/03/2026 17:05
