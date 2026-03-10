InícioPolítica
PAPUDINHA

Bolsonaro pede a Moraes para receber visita de assessor de Trump

Preso no Complexo da Papuda — local conhecido como Papudinha, em Brasília — Bolsonaro cumpre pena de mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado

Na cadeia, para que Bolsonaro receba visitas, é preciso que o ministro Alexandre de Moraes autorize - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
Na cadeia, para que Bolsonaro receba visitas, é preciso que o ministro Alexandre de Moraes autorize - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

 Os advogados de Jair Bolsonaro (PL) solicitaram ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para que o ex-presidente receba a visita na prisão de Darren Beattie, assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Figura conhecida no meio bolsonarista, Beattie já fez ataques ao STF, sobretudo ao ministro Moraes. Em suas redes sociais, o assessor de Trump já publicou que o ministro comete ações de “censura” e de “perseguição” a Bolsonaro e seus apoiadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Preso no Complexo da Papuda — local conhecido como Papudinha, em Brasília — Bolsonaro cumpre pena de mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. 

Em despacho publicado nesta terça-feira, Moraes publicou autorizações para que sete pessoas visitem Bolsonaro, em datas diferentes, até o dia 25 de abril. A lista, embora não conste o nome do assessor de Trump, apresenta figuras ligadas à política e ao agronegócio.

Confira a lista de visitas a Jair Bolsonaro:

  • Bruno Scheid (produtor rural): Sábado, 04/04/2026
  • Caroline Rodrigues de Toni (Deputada Federal): Quarta-feira, 08/04/2026
  • Jorginho dos Santos Mello (Governador de Santa Catarina): Sábado, 11/04/2026
  • Luciano Lorenzini Zucco (Deputado Federal): Quarta-feira, 15/04/2026
  • Ricardo de Mello Araújo (Vice-prefeito de São Paulo): Sábado, 18/04/2026
  • Rodrigo Santana Valadares (Deputado Federal): Quarta-feira, 22/04/2026
  • Thiago dos Santos Boava (Produtor rual e viúvo da ex-deputada Amália Barros, que morreu em 2024) Sábado, 25/04/2026

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 10/03/2026 20:40
SIGA
x