Bolsonaro pede a Moraes para receber visita de assessor de Trump

Os advogados de Jair Bolsonaro (PL) solicitaram ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para que o ex-presidente receba a visita na prisão de Darren Beattie, assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Figura conhecida no meio bolsonarista, Beattie já fez ataques ao STF, sobretudo ao ministro Moraes. Em suas redes sociais, o assessor de Trump já publicou que o ministro comete ações de “censura” e de “perseguição” a Bolsonaro e seus apoiadores.
Preso no Complexo da Papuda — local conhecido como Papudinha, em Brasília — Bolsonaro cumpre pena de mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado.
Em despacho publicado nesta terça-feira, Moraes publicou autorizações para que sete pessoas visitem Bolsonaro, em datas diferentes, até o dia 25 de abril. A lista, embora não conste o nome do assessor de Trump, apresenta figuras ligadas à política e ao agronegócio.
Confira a lista de visitas a Jair Bolsonaro:
- Bruno Scheid (produtor rural): Sábado, 04/04/2026
- Caroline Rodrigues de Toni (Deputada Federal): Quarta-feira, 08/04/2026
- Jorginho dos Santos Mello (Governador de Santa Catarina): Sábado, 11/04/2026
- Luciano Lorenzini Zucco (Deputado Federal): Quarta-feira, 15/04/2026
- Ricardo de Mello Araújo (Vice-prefeito de São Paulo): Sábado, 18/04/2026
- Rodrigo Santana Valadares (Deputado Federal): Quarta-feira, 22/04/2026
- Thiago dos Santos Boava (Produtor rual e viúvo da ex-deputada Amália Barros, que morreu em 2024) Sábado, 25/04/2026
