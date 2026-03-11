Lula desiste de ir à posse de Kast

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou, de última hora, a participação na posse de José Antonio Kast, hoje, em Valparaíso. A decisão pegou aliados e diplomatas de surpresa. A desistência de comparecer à posse do novo presidente chileno veio depois de saber que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — pré-candidato à Presidência — confirmara presença no evento e que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro fora convidado. A decisão de Lula deu munição os bolsonaristas nas redes sociais.

A desistência veio depois que o presidente reuniu-se com o chanceler Mauro Vieira. A presença de Flávio estava confirmada desde o fim de semana, depois de ser convidado pela equipe do novo presidente chileno. Kast defendeu, antes e durante a corrida presidencial chilena de 2025, a ditadura de Augusto Pinochet — que deixou mais de 3 mil mortos. A chegada da extrema-direita ao Palácio de La Moneda interrompe uma sequência de governos de esquerda e centro-esquerda desde 1990. Outros chefes de Estado e líderes da direita também devem estar presentes, como o presidente argentino Javier Milei.

Kast já classificou a gestão Lula de "corrupta e fracassada" e fez elogios ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar das diferenças ideológicas, Lula e o novo presidente chileno — que sucede Gustavo Boric, aliado do Palácio do Planalto — sinalizaram que querem manter uma relação pragmática. Eles se reuniram, em janeiro, em evento no Panamá.

Flávio desembarcou, ontem, no Chile e, ao saber da ausência de Lula, aproveitou para alfinetar. "Lamento que, a essa altura do campeonato, o Lula ainda não consiga conviver com quem pensa diferente dele", disse, em entrevista à Band, replicada nas redes sociais do senador. "Um presidente da República, convidado por outro presidente da República eleito, poderia sem problema nenhum vir para cá. Mas o Brasil também não perde nada com a ausência dele. Afinal de contas, ele prefere se aproximar de países onde haja grupos terroristas dominando", provocou.

Também nas redes sociais, Eduardo agradeceu o convite de Kast, mas disse estar "impedido" de comparecer. "Agradeço ao presidente eleito José Antonio Kast pelo honroso convite para sua cerimônia de posse. Infelizmente, apesar do meu sincero desejo de estar presente, encontro-me impedido de participar desta ocasião tão importante para o Chile e o Brasil", disse o ex-deputado.

Outros bolsonaristas aproveitaram para criticar Lula. "Quando o 'descondenado' Lula cancela a ida (à posse do) José Antonio Kast, presidente eleito do Chile, mostra que as relações internacionais são só com governos ditadores ou terroristas, como o caso do Irã, Venezuela e Cuba", publicou o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), nas redes sociais. "Lula com medinho de passar vergonha e ser hostilizado", disse, por sua vez, a deputada Rosângela Moro (União-SP).

Pesquisas de intenção de voto divulgadas recentemente mostram que Lula e Flávio estão tecnicamente empatados. Levantamento Datafolha, divulgado sábado, trouxe o presidente com 46% da preferência do eleitorado contra 43% do senador, em um eventual segundo turno. A diferença representa empate técnico.



