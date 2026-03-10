InícioPolítica
Lula conversa com presidente da Namíbia sobre investimentos em energia

Investimentos na área de energia também foram tratados em ligação com presidente do México, ontem (9/3)

No telefonema para a presidente da Namíbia, Lula recordou a tradicional cooperação entre as Marinhas dos dois países - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com a líder da Namíbia, Netumbo Nadi-Ndaitwh, na manhã desta terça-feira (10/3), para tratar sobre parcerias bilaterais em investimentos na área de energia. 

Assim como na conversa entre o líder petista e Nadi-Ndaitwh, investimentos na área de energia foram tratados ontem (9), em telefonema realizado à presidente Claudia Sheinbaum, líder do México.

Antes disso, também na segunda-feira, Lula assinou parcerias no setor energético com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, em Brasília. Além de acordos na área de energia, esse encontro também selou tratados nas áreas de defesa, meio ambiente e exploração em minerais críticos.

No telefonema para a presidente da Namíbia, hoje, Lula recordou a tradicional cooperação entre as Marinhas dos dois países. No âmbito militar, Brasil e Namíbia compartilham da cooperação Sul-Sul, um tratado que consiste na parceria entre os países.

Na ligação, também discutiram a realização de visitas bilaterais, em Brasília e em Windhoek, em datas a serem acordadas pelos líderes de Estado.  

Francisco Artur de Lima

Por Francisco Artur de Lima
postado em 10/03/2026 15:41
