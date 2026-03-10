Moraes autoriza visita de assessor de Trump a Bolsonaro na Papuda

Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos ligado ao presidente Donald Trump e responsável - (crédito: Departamento de Estado dos EUA/Divulgação)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou nesta terça-feira (10/3) a visita de Darren Beattie, assessor dos Estados Unidos para políticas relacionadas ao Brasil, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O encontro está previsto para o dia 18 de março, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão. A visita ocorrerá entre 8h e 10h, conforme determinado pelo ministro. Moraes também autorizou a presença de um intérprete para traduzir as falas de Beattie ao ex-presidente, que não fala inglês.



A defesa de Bolsonaro havia solicitado que a visita ocorresse nos dias 16 ou 17 de março, mas Moraes ressaltou na decisão que “não há previsão legal ou excepcionalidade para alteração específica de dia de visitação”, lembrando que os visitantes devem se adaptar ao regime do estabelecimento prisional.

Beattie é funcionário do Departamento de Estado dos EUA e um crítico frequente de Alexandre de Moraes. No ano passado, quando o ministro chegou a ser incluído na chamada Lei Magnitsky, o assessor o acusou de atuar como “principal arquiteto da censura e perseguição contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores”.

Figura conhecida no meio bolsonarista, Beattie já fez críticas ao STF em publicações nas redes sociais. As sanções contra Moraes foram retiradas após conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump.