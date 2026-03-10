InícioPolítica
Escala 6x1: Boulos defende redução de jornada para 40h semanais

Endosso corrobora a pauta levantada, nesta terça-feira (10/3), pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, durante sua participação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara

Guilherme Boulos defende redução de jornada de trabalho para 40h semanais - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Guilherme Boulos defende redução de jornada de trabalho para 40h semanais - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral da Presidência, reiterou a defesa pela redução da jornada de trabalho para 40 horas semanas sem ônus ao trabalhador. 

A informação, confirmada ao Correio por meio de uma pessoa próxima a Boulos, corrobora a pauta levantada, nesta terça-feira (10/3), pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, durante participação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. 

À ocasião, ele foi convidado pelo deputado federal Paulo Azi (União-BA), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa a redução da jornada semanal de trabalho.

“Estamos falando de 40 horas como jornada máxima, sem redução de salário, com duas folgas na semana. Isso é essencial para atender à reivindicação da grande massa de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil”, defendeu Marinho.

Na audiência, o ministro ponderou que uma redução na carga horária para 36h semanais não seria viável para a economia brasileira. “Nós estamos seguros de que a redução da jornada para 40 horas semanais é plenamente factível e sustentável”, confirmou. 

Embora o fim da escala conhecida como 6x1 — seis dias de trabalho para um dia de folga — vem sendo discutida na Câmara via PEC, o governo ainda trabalha com a hipótese de enviar ao Congresso uma proposta para que a redução da carga horária seja discutida via projeto de lei.

 

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 10/03/2026 20:48
