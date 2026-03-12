InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Saiba por que Simone Tebet será candidata ao Senado por São Paulo

Ministra do Planejamento do governo Lula filiada ao MDB de Mato Grosso do Sul anunciou, nesta quinta-feira (12/3), que irá concorrer pelo estado paulista

"São Paulo me deu mais de um terço dos votos quando fui candidata a presidente da República", lembrou Tebet - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil )

A ministra do Planejamento Simone Tebet (MDB-MS) explicou, nesta quinta-feira (12/3), por que escolheu São Paulo para colocar seu nome à disposição na disputa ao Senado, nas eleições de outubro. Segundo ela, o estado representa ideais relacionadas ao liberalismo econômico com viés progressista nos costumes.

“As ideias que proponho, a forma como eu penso, sendo uma pessoa de centro com visão progressista na pauta de costumes e liberal na pauta econômica de alguma forma agradou. Nós estamos, de novo em 2026, em momento de polarização”, explicou a ministra, em conversa com jornalistas, na quinta-feira, durante o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, no Mato Grosso do Sul.

Outro ponto apresentado por Simone Tebet para anunciar seu interesse em disputar o Senado no pleito deste ano foi seu desempenho em São Paulo, nas eleições presidenciais de 2022. À época, ela foi a terceira colocada, com 4,16%, somando 4.915.423 milhões de votos.

“São Paulo me deu mais de um terço dos votos quando fui candidata a presidente da República”, justificou.

Com a definição de que disputará uma vaga no Senado, a ministra terá de deixar o Ministério do Planejamento até o dia 4 de abril, prazo máximo de desincompatibilização.

 

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 12/03/2026 15:30
