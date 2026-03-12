Saiba por que Simone Tebet será candidata ao Senado por São Paulo

"São Paulo me deu mais de um terço dos votos quando fui candidata a presidente da República", lembrou Tebet - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil )

A ministra do Planejamento Simone Tebet (MDB-MS) explicou, nesta quinta-feira (12/3), por que escolheu São Paulo para colocar seu nome à disposição na disputa ao Senado, nas eleições de outubro. Segundo ela, o estado representa ideais relacionadas ao liberalismo econômico com viés progressista nos costumes.

“As ideias que proponho, a forma como eu penso, sendo uma pessoa de centro com visão progressista na pauta de costumes e liberal na pauta econômica de alguma forma agradou. Nós estamos, de novo em 2026, em momento de polarização”, explicou a ministra, em conversa com jornalistas, na quinta-feira, durante o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, no Mato Grosso do Sul.

Outro ponto apresentado por Simone Tebet para anunciar seu interesse em disputar o Senado no pleito deste ano foi seu desempenho em São Paulo, nas eleições presidenciais de 2022. À época, ela foi a terceira colocada, com 4,16%, somando 4.915.423 milhões de votos.

“São Paulo me deu mais de um terço dos votos quando fui candidata a presidente da República”, justificou.

Com a definição de que disputará uma vaga no Senado, a ministra terá de deixar o Ministério do Planejamento até o dia 4 de abril, prazo máximo de desincompatibilização.