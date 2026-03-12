InícioPolítica
Nikolas convoca deputadas contra Erika Hilton na Comissão da Mulher

Deputado mineiro convoca obstrução à presidência de Hilton na comissão; parlamentar fala em LGBTfobia

Erika Hilton e Nikolas Ferreira - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) aumentou a pressão contra a eleição de Erika Hilton (PSOL-SP) para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. Na manhã desta quinta-feira (12/3), ele usou as redes sociais para criticar a escolha da deputada para o cargo e convocou outras parlamentares a se oporem à escolha.

“As deputadas mulheres não deveriam deixar a comissão de mulheres acontecer. Obstruir e fazer uma zorra até mudar a presidência. É o cúmulo aceitar isso”, disse.

Além disso, Nikolas assinou e divulgou um abaixo-assinado on-line que, segundo ele, defende a “representatividade feminina na presidência da Comissão da Mulher”.

Desde que foi anunciada para o cargo, Erika Hilton afirma estar sofrendo LGBTfobia e diz que não pretende abrir mão do trabalho na comissão.

Em publicação nas redes sociais, a deputada afirmou que assume o cargo com “alegria e um sabor muito especial” e destacou que a conquista da presidência da Comissão da Mulher tem significado político. “O fato disso incomodar mais do que a onda de violência contra a mulher que assola nosso país diz muita coisa”, escreveu.

Segundo a parlamentar, a presença de pessoas trans em espaços de poder demonstra que elas também são capazes de dialogar e representar mulheres, mesmo com diferenças. “Pois o que nos une, o nosso desejo de vitórias e avanços para todas nós, é muito maior que nossas diferenças”, disse.

Erika também afirmou que, se “os conservadores estão incomodados agora, eles que se preparem”. “E não estou nem um pouco preocupada se o esgoto da sociedade não gostou”, acrescentou.

Em meio à repercussão do caso, a deputada também processa o apresentador Ratinho, do SBT, após ele afirmar que mulheres trans não são mulheres. Ela pede a responsabilização do apresentador por transfobia.

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 12/03/2026 14:38
