Jerônimo cobra apuração sobre suposto envolvimento de ACM Neto no Caso Master

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que espera a apuração da Justiça sobre o caso envolvendo o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), e transferências financeiras relacionadas ao Banco Master. Os dois são pré-candidatos na disputa pelo governo baiano nas eleições deste ano.
Durante declaração à imprensa, Jerônimo disse aguardar que os órgãos competentes investiguem o caso e esclareçam os fatos de forma pública.
“Olha, eu não pude acompanhar as notícias, eu só espero que a Justiça tome conta, acompanhe, monitore e mostre para a gente de fato a realidade. Eu aguardo que a Justiça faça o seu papel, esse é um tema muito sério, que é o tema do Banco Master. Eu aguardo que a Justiça delibere as decisões sobre o caso e a gente possa ver a apuração de forma pública”, declarou o governador.
As manifestações ocorrem após reportagem do jornal O Globo revelar que uma empresa de consultoria ligada a ACM Neto recebeu cerca de R$ 3,6 milhões do Banco Master e da Reag Investimentos entre 2023 e 2024.
Após a divulgação das informações, o vice-presidente do União Brasil publicou um pronunciamento nas redes sociais afirmando que irá acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigarem o que classificou como vazamento de dados sigilosos.
Segundo Neto, o pedido será protocolado para apurar a divulgação de informações que, segundo ele, teriam sido manipuladas e amplamente divulgadas ao longo do dia pela imprensa. No mesmo requerimento, afirmou que também se colocará à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.
