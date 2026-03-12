7 alimentos poderosos para turbinar a imunidade no outono

A escolha dos alimentos certos pode fazer a diferença no sistema imunológico (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O outono começa no dia 20 de março e, com a chegada da nova estação, ocorre uma redução gradual das temperaturas e do volume de chuvas em muitas regiões. Nesse período, o clima tende a ficar mais frio e seco, características que favorecem a circulação de vírus respiratórios. Nessa época do ano, fortalecer o sistema imunológico é essencial, e a alimentação desempenha um papel crucial nesse processo.

Nas temperaturas mais baixas, nosso sistema imunológico é mais exigido, e a escolha dos alimentos certos pode fazer diferença. Comer bem é mais do que uma necessidade, é uma estratégia de defesa, afirma o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Abaixo, o médico lista alguns alimentos que podem contribuir para manter o sistema imunológico fortalecido e preparado para enfrentar a temporada de frio. Confira!

1. Frutas cítricas

Laranja, limão, acerola, kiwi, tangerina e abacaxi são frutas ricas em vitamina C, um antioxidante que estimula a produção de glóbulos brancos, essenciais para o combate de vírus e bactérias.

2. Vegetais verdes-escuros

Espinafre, couve, rúcula e brócolis são fontes de vitamina A e C, ferro e zinco. Esses nutrientes fortalecem as células imunológicas e ajudam na regeneração das mucosas, a primeira barreira contra agentes infecciosos.

3. Alho, cebola e gengibre

É um trio poderoso com ação anti-inflamatória e antibacteriana. O alho, por exemplo, contém alicina, um composto com propriedades antimicrobianas. O gengibre, por sua vez, é conhecido por aliviar sintomas como dor de garganta e congestão nasal. A cebola contribui para o fortalecimento do sistema imunológico.

As sementes de girassol são fonte de gorduras boas e minerais que regulam a resposta imunológica (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Sementes e oleaginosas

Castanha-do-pará (rica em selênio), nozes, amêndoas, sementes de abóbora e de girassol são fontes de gorduras boas e minerais que regulam a resposta imunológica. Uma boa estratégia é consumir um mix desses alimentos como lanche da tarde.

5. Iogurte natural e kefir

Esses alimentos fermentados são aliados da flora intestinal e da imunidade.

6. Alimentos alaranjados

Cenoura, abóbora, manga e mamão são ricos em betacaroteno, que se converte em vitamina A, importante para a integridade das células e tecidos que atuam como barreira contra infecções.

7. Peixes de água fria

Salmão, sardinha e atum são excelentes fontes de ômega 3, nutriente que ajuda a modular os processos inflamatórios do corpo. Esses peixes também fornecem vitamina D.

Outros cuidados que favorecem a imunidade

Hábitos simples também podem contribuir para manter a imunidade durante o outono. Além da alimentação saudável, dormir bem, se hidratar com frequência, tomar um pouco de sol e manter uma rotina de atividades físicas são atitudes essenciais durante todo o ano e, em especial, nas estações mais frias e secas”, conclui o Prof. Dr. Durval Ribas Filho.

Por Andréa Simões