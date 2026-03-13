Zema oficializa saída de secretário de Comunicação e anuncia substituta

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) oficializou a saída de Bernardo Santos do comando da Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom) nesta sexta-feira (13/3).

Santos, que é ex-presidente do Novo em Minas Gerais, deixa o cargo para auxiliar Zema na campanha eleitoral. O governador é pré-candidato à presidência da República.

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Ele esteve no comando da Secom desde março de 2023 e teve a exoneração publicada nesta sexta. “Bernardo teve papel importante na consolidação de uma comunicação cada vez mais clara, objetiva e conectada com os mineiros. Agradeço pela dedicação e desejo sucesso em seus novos desafios”, disse Zema.

O governo destacou a colaboração de Santos para “a projeção de Minas Gerais no cenário nacional”.

Nova secretária

Quem assume a pasta é a jornalista Cássia Ximenes, que era secretária-adjunta desde novembro do ano passado.

A nova secretária tem formação em Comunicação Social pela PUC Minas e, segundo o governo “construiu trajetória relevante nos meios de comunicação e no setor produtivo”.

“Tenho convicção de que Cássia dará continuidade ao trabalho desenvolvido, agregando sua experiência, capacidade de articulação e visão estratégica à comunicação do Governo”, completou Zema.

