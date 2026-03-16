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CASO MASTER

André Mendonça ordena fechamento de sala-cofre da CPMI do INSS

Decisão foi tomada pelo ministro André Mendonça nesta segunda-feira (16/3)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça - (crédito: Luiz Silveira/STF)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça - (crédito: Luiz Silveira/STF)

André Mendonça, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (16/3) o fechamento da sala-cofre da CPMI do INSS. A sala contém diferentes componentes da investigação que envolve o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

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De acordo com o documento oficial emitido por Mendonça, a determinação foi feita com "efeitos imediatos". A decisão ressalta que ninguém deverá ter acesso ao material armazenado no cofre, principalmente no que fiz respeito à vida pessoal do banqueiro. A preservação do sigilo faz parte da Operação Compliance Zero.

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"A Polícia Federal deverá, em colaboração interinstitucional com a Presidência da CPMI-INSS, retirar todos os equipamentos que estão armazenados no referido local para realizar uma nova e detida separação dos dados existentes", estabelece o documento. Um dos principais objetivos é evitar que qualquer conteúdo relacionado à vida pessoal de Vorcaro não seja compartilhado com "a referida Comissão Parlamentar".

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/03/2026 22:10
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