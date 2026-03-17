Bolsonaro apresenta melhora clínica e segue sob monitoramento

Bolsonaro teve nova redução nos marcadores inflamatórios, o que indica resposta positiva ao tratamento - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas enquanto permanece internado em uma ala intermediária da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. A informação foi divulgada em boletim médico nesta terça-feira (17/3).

De acordo com o documento, houve nova redução nos marcadores inflamatórios, o que indica resposta positiva ao tratamento. O quadro geral é considerado estável, e o ex-presidente segue sob monitoramento contínuo.

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Ele continua em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, além de receber suporte clínico intensivo e sessões de fisioterapia respiratória e motora. O documento também informa que Bolsonaro foi transferido, na tarde de segunda-feira, para uma nova acomodação dentro da UTI, considerada mais adequada à evolução de seu quadro clínico.

Internação e diagnóstico

Bolsonaro está internado desde a última sexta-feira (13/3), quando passou mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, onde cumpre prisão. Na ocasião, ele deu entrada no hospital apresentando febre, vômitos e baixa saturação de oxigênio.

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Segundo a equipe médica, o ex-presidente foi diagnosticado com pneumonia bacteriana bilateral causada por broncoaspiração. O tratamento segue com antibioticoterapia endovenosa, associada a cuidados respiratórios e motores, com evolução considerada positiva até o momento.