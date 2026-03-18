Bolsonaro: médico fala em melhora, mas defende domiciliar

Diagnosticado com broncopneumonia, Bolsonaro deve continuar até o fim desta semana na UTI - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (18/3), o cardiologista Brasil Caiado, que acompanha o quadro clínico de Jair Bolsonaro, declarou que o estado de saúde do ex-presidente continua apresentando melhora. Segundo ele, apesar de manifestar indícios de recuperação, Bolsonaro, que foi diagnosticado com broncopneumonia, deve continuar até o fim desta semana na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

“Bolsonaro apresentou boa evolução clínica, com melhora parcial dos aspectos tomográficos e melhora importante dos marcadores inflamatórios [...] Por agora, não tem previsão de saída da UTI. A prudência manda deixarmos lá para termos total segurança, observar, como eu falei, o quadro clínico, evolução laboratorial, melhora dos sintomas. Mas acredito que pode ser, daqui para o fim de semana, que evoluamos para uma transferência para o quarto. Mas eu não sei exatamente o momento ", disse o médico.

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Caiado também defendeu a mudança de regime de condenação do ex-presidente. De acordo com ele, “do ponto de vista médico e técnico” seria mais apropriado que Bolsonaro passasse o resto da pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado em regime domiciliar do que na Papudinha, onde o filiado ao PL permanecia até ser internado na última sexta-feira (13), no hospital DF Star.

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“Do ponto de vista médico, técnico, um ambiente mais acolhedor, com mais recursos de profissionais adequados, multidisciplinares, fisioterapia, que ele já faz, mas se você tem uma equipe também de apoio, de enfermagem, 24 horas, uma alimentação mais adequada, uma visualização de qualquer alteração precoce, sem dúvida nenhuma, que o ambiente familiar, residencial, é bem melhor (…) isso é para qualquer paciente”, destacou o profissional.

O tema da prisão domiciliar também é tratado pela defesa do ex-presidente. A decisão, porém, depende da autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro