CPI do Crime Organizado aprova convocação de ex-noiva de Vorcaro

A CPI do Crime Organizado aprovou, nesta quarta-feira (18/3), a convocação da ex-noiva de Daniel Vorcaro, Martha Graeff. De acordo com o relator da comissão, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a influenciadora pode ter informações, por meio de conversas e confidências entre o casal, que ainda não chegaram a público e devem auxiliar nas investigações.
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"Nesse contexto, Martha Graeff emerge como testemunha de importância singular e insubstituível, não por figurar como investigada — e este ponto merece ser sublinhado com clareza —, mas precisamente por ser apontada, segundo os elementos informativos colhidos no âmbito da investigação, como interlocutora frequente e destinatária de relatos feitos por Daniel Vorcaro ao longo de período relevante das apurações", afirmou Vieira.
Além de Martha, o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, João Pires, também foi convocado, com o intuito de falar sobre o Estado no combate a irregularidades no mercado de combustíveis.
A CPI solicitou, ainda, acesso à informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Banco Central e da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) para mapear todos os fundos de investimento classificados como exclusivos ou restritos que tenham ligação com o Banco Master, a Reag Investimentos ou suas controladas, entre janeiro de 2022 e o presente.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro
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