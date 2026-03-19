Caso Master: CPMI mira elo financeiro e religioso de Fabiano Zettel

Ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, Zettel entrou no radar da comissão por sua proximidade com estruturas investigadas e por sua atuação no mercado financeiro - (crédito: Reprodução/LinkedIn/Fabiano Zettel)

A CPMI do INSS deve avançar, na sessão desta quinta-feira (19/3), sobre um dos pontos mais sensíveis das investigações: o pedido de quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de Fabiano Campos Zettel, personagem que passou a concentrar atenções após desdobramentos das investigações. A medida, em análise pelos parlamentares, busca mapear possíveis conexões entre operações sob suspeita e a rede de relações do empresário, que é cunhado de Daniel Vorcaro.

Zettel entrou no radar da comissão por sua proximidade com estruturas investigadas e por sua atuação no mercado financeiro. Ele é casado com Natália Vorcaro, irmã do dono do Master, e já ocupou posições em empresas associadas ao grupo. A apuração mira especialmente a circulação de recursos e eventuais vínculos com contratos e operações que possam ter relação com as irregularidades investigadas na concessão de crédito consignado.

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O avanço da CPMI ocorre em paralelo a episódios que ampliaram a repercussão do caso. No último domingo (15), a unidade Belvedere da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, encerrou suas atividades. O templo, com capacidade para mais de duas mil pessoas, tinha Zettel como um de seus principais nomes, ele figurava, inclusive, como presidente no quadro societário da instituição religiosa.

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A igreja não se manifestou sobre as razões do fechamento. Ainda assim, a coincidência temporal entre o encerramento das atividades e os desdobramentos judiciais envolvendo o empresário chamou a atenção de investigadores e parlamentares.

Zettel foi preso pela primeira vez em janeiro deste ano, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando se preparava para embarcar para Dubai. Liberado inicialmente, voltou a ser detido em 4 de março, durante a Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal para apurar um esquema bilionário de fraudes financeiras. Na mesma ação, Vorcaro também foi preso.

Além da atuação como líder religioso, Zettel construiu trajetória no mercado de investimentos. Ele é fundador da Moriah Asset, fundo de private equity com participação em diferentes empresas. Nas eleições de 2022, destacou-se como um dos maiores doadores individuais, com repasses milionários a campanhas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos).