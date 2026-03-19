'Minecraft 2': Kirsten Dunst é escalada para filme

Na aventura, os personagens enfrentam ameaças como Piglins e zumbis enquanto contam com a ajuda de Steve, interpretado por Jack Black - (crédito: Observatorio do Cinema)

Kirsten Dunst foi confirmada no elenco da sequência de Minecraft. Segundo o Deadline, a atriz interpretará Alex, uma das personagens principais dos jogos da Mojang.

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Ela se junta ao elenco que retorna do primeiro filme, incluindo Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry e Jennifer Coolidge.

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Detalhes da trama de Um Filme Minecraft 2 ainda estão sendo mantidos em sigilo. O primeiro filme acompanhou um grupo de desajustados que é transportado para o Overworld, um mundo cúbico onde precisam sobreviver e encontrar um caminho de volta para casa.

Na aventura, os personagens enfrentam ameaças como Piglins e zumbis enquanto contam com a ajuda de Steve, interpretado por Jack Black.

Jason Momoa em Um Filme Minecraft

Tudo sobre Um Filme Minecraft

O filme foi um verdadeiro sucesso, se tornando uma das maiores bilheterias de 2025 e alcançando cerca de US$ 955 milhões mundialmente.

Um Filme Minecraft é baseado no famoso jogo de sobrevivência e construção de mesmo nome, lançado em 2011 e publicado pela Mojang Studios. Com mais de 100 milhões de usuários alcançados, a Microsoft adquiriu o jogo em 2014. O sucesso foi estrondoso: Minecraft se tornou o jogo eletrônico mais vendido de todos os tempos.

A história acompanha quatro desajustados – Garrett The Garbage Man Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) – envolvidos com seus problemas do dia a dia. De repente são transportados, por um misterioso portal, para Overworld: um bizarro país das maravilhas cúbico onde impera a imaginação. Para voltar para casa, eles vão ter que dominar este mundo enquanto embarcam em uma missão mágica com um experiente construtor imprevisível, Steve (Jack Black).

A direção é de Jared Hess (Napoleon Dynamite, Nacho Libre). McElhenney assina o roteiro. Um Filme Minecraft está disponível na HBO Max. A sequência estreia nos cinemas em 23 de julho de 2027.