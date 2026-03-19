Viana afirma que devolução de dados de Vorcaro será fundamental para avanços na CPMI

Presidente da CPMI do INSS diz que aguarda devolução de dados sigilosos de Vorcaro. - (crédito: Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

Em meio às discussões sobre a possível prorrogação da CPMI do INSS, o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que a comissão aguarda a devolução de dados sigilosos do banqueiro Daniel Vorcaro, considerados fundamentais para o avanço do relatório final. O pedido já foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e está sob análise do ministro André Mendonça, relator do Caso Master na Corte.

“Solicitamos que esses documentos sejam devolvidos o mais rapidamente possível, uma vez que a CPMI precisa deles até para a finalização do relatório”, declarou Viana nesta quinta-feira (19/3).

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Segundo o parlamentar, o material apreendido pode esclarecer conexões ainda não totalmente compreendidas pela comissão, especialmente sobre a atuação de Vorcaro no caso investigado. Ele ressaltou, no entanto, que não cabe à CPMI estabelecer prazo para a decisão do STF.

O senador também indicou que, caso a prorrogação seja aprovada, a comissão terá condições de analisar os dados com maior profundidade. “Espero que, com a prorrogação, a gente possa analisar aquilo que vier com muito detalhe”, afirmou.

Indícios e contatos

Viana revelou que parte das informações já analisadas aponta para contatos de Vorcaro com pessoas “importantes da República”, incluindo registros associados a um número funcional do STF. Segundo ele, a CPMI já solicitou oficialmente à Corte a identificação do responsável pela linha no momento das conversas.

“Queremos saber com quem estava esse número quando o diálogo foi registrado”, disse.

O senador destacou que muitos registros estavam criptografados, o que dificultou a análise completa do material até o momento. Ainda assim, afirmou que os dados disponíveis já levantaram indícios relevantes para a investigação sobre o caso envolvendo o Banco Master.