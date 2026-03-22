Especialistas veem contradições no discurso de Lula sobre combustíveis

Na foto: da esquerda para a direita o doutor e mestre em Filosofia do Direito pela PUC-SP, Roberto Beijato Junior e na sequência o estrategista e consultor de marketing político, Marcelo Vitorino. - (crédito: Fotos: Arquivo Pessoal;Montagem: Wal Lima/CB/Press)

As falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuindo a alta dos combustíveis ao cenário internacional foram avaliadas por especialistas como uma tentativa de diminuir os impactos negativos à sua imagem, especialmente diante da proximidade do calendário eleitoral. As declarações ocorreram na última sexta-feira (20/3), em Betim (MG), e neste sábado (21/3), durante fórum internacional em Bogotá.

Ao tratar do tema, Lula responsabilizou os efeitos da guerra no Oriente Médio e defendeu medidas internas para conter os impactos. “Quando vi que o resultado da intervenção do Trump no Irã ia trazer prejuízo para nós, logo nos reunimos. Nunca agimos tão rápido para achar uma saída”, afirmou. O presidente também criticou agentes do setor de combustíveis: “Todo mundo tem direito de ganhar dinheiro, mas ninguém pode ter lucro às custas do sofrimento dos outros”.

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Já no evento internacional, o petista ampliou o discurso e condenou conflitos e invasões. “Em que documento do mundo está dito que um país pode invadir o outro? Não existe nada que permita isso acontecer”, disse. Ele ainda questionou justificativas históricas para guerras: “Cadê as armas químicas do Saddam Hussein? Quem achou?”.

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Ao avaliar o discurso de Lula, o doutor e mestre em Filosofia do Direito pela PUC-SP, Roberto Beijato Junior, afirma que, embora fatores externos influenciem o preço do petróleo, o problema no Brasil também envolve fragilidades internas. Segundo ele, a dependência de importações e limitações no refino tornam o país vulnerável às oscilações internacionais.

O especialista critica a condução do governo e aponta incoerência no discurso recente do presidente. “O Brasil não precisa de culpados escolhidos a dedo, mas de responsabilidade fiscal, planejamento energético e coerência administrativa”, afirmou. Para ele, ao atribuir a responsabilidade ao cenário externo, o governo adota hoje uma justificativa que já foi criticada pelo próprio Lula em períodos anteriores.

Beijato também defende medidas estruturais, como a criação de um fundo de estabilização dos combustíveis, com uso de recursos como royalties e dividendos da Petrobras, além de maior coordenação entre União e estados para que reduções cheguem ao consumidor.

Na avaliação do jurista, iniciativas recentes tiveram efeito limitado justamente por falhas de articulação federativa e não atacam a raiz do problema econômico.

Risco político e comunicação

Já o estrategista e consultor de marketing político Marcelo Vitorino avalia que o discurso do presidente segue uma lógica de contenção de danos diante de um tema sensível.

“Uma possível greve dos caminhoneiros está no radar do presidente e ele sabe o que isso pode custar”, afirmou. Para ele, há um esforço do governo para demonstrar ação rápida, mesmo diante de um problema estrutural.

O especialista também aponta um descompasso entre a atuação técnica e a comunicação política. “Enquanto o time técnico tenta conter a crise, Lula vem fazendo falas de controle de danos”, disse, ao alertar para o risco de ampliação do custo político caso a situação se agrave.