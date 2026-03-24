InícioPolítica
TRAMA GOLPISTA

Michelle celebra prisão domiciliar de Bolsonaro: "Obrigada, meu Deus"

Ministro Alexandre de Moraes decidiu pela liberação do ex-presidente para cumprir pena em regime domiciliar humanitário

Michelle reage à decisão em post no Instagram - (crédito: Beto Barata)
Michelle reage à decisão em post no Instagram - (crédito: Beto Barata)

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro publicou uma mensagem nas redes sociais nesta terça-feira (24/3), após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que concede prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Obrigada, meu Deus!", agradeceu Michelle nas redes sociais, ao tomar conhecimento da deliberação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A decisão ocorre após o agravamento do estado de saúde de Bolsonaro, que permanece internado no hospital DF Star, em Brasília, desde 13 de março, devido a uma broncopneumonia bacteriana decorrente de um episódio de broncoaspiração.

Michelle Bolsonaro em post no Instagram
Michelle Bolsonaro em post no Instagram (foto: Reprodução/Instagram)

Na segunda-feira (23), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, emitiu parecer favorável à decisão, afirmando que a saúde do ex-presidente “demanda atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar”.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 24/03/2026 16:10
SIGA
x