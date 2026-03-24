Michelle celebra prisão domiciliar de Bolsonaro: "Obrigada, meu Deus"

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro publicou uma mensagem nas redes sociais nesta terça-feira (24/3), após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que concede prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.
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"Obrigada, meu Deus!", agradeceu Michelle nas redes sociais, ao tomar conhecimento da deliberação.
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A decisão ocorre após o agravamento do estado de saúde de Bolsonaro, que permanece internado no hospital DF Star, em Brasília, desde 13 de março, devido a uma broncopneumonia bacteriana decorrente de um episódio de broncoaspiração.
Na segunda-feira (23), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, emitiu parecer favorável à decisão, afirmando que a saúde do ex-presidente “demanda atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar”.