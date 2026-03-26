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AtlasIntel: corrupção lidera ranking das preocupações dos brasileiros

Levantamento AtlasIntel/Bloomberg aponta corrupção como principal preocupação dos brasileiros, à frente de criminalidade e economia, com influência da CPMI do INSS no debate público

Cédulas e moedas de reais brasileiros - (crédito: Reprodução)
Cédulas e moedas de reais brasileiros - (crédito: Reprodução)

A corrupção encabeça a lista das principais preocupações do País, com 59,9%, de acordo com pesquisa AtlasIntel em conjunto com Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 26, uma alta de 5,6 pontos porcentuais ante fevereiro. Segundo o estudo, a reta final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atua como maior vetor de exposição da corrupção nas instituições. "Pode ajudar a explicar a dominância do tema na agenda pública", afirma o relatório do levantamento.

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Criminalidade e tráfico (53% ante 53,3%) continuam como preocupações importantes com grande intervalo acima de economia e inflação (24,9%, aumento de 5,7 pontos). Em seguida no ranking, vem a situação da saúde, com 18,6%, a violência contra a mulher e o feminicídio, com 14,9%, e o extremismo e a polarização política, com 13,1%.

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As menores preocupações são referentes a estradas, portos e aeroportos (0,7%), mudança dos valores tradicionais (1,1%) e violência policial (3%).

O levantamento entrevistou uma amostra de 5.028 respondentes entre o público alvo da população adulta brasileira. A metodologia foi recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 1 ponto porcentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O período de coleta foi de 18 a 23 de março.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 26/03/2026 09:56
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