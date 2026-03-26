PSD promete definir pré-candidato ao Planalto até o dia 31

A estratégia, segundo interlocutores de Kassab, é evitar divisões internas e chegar a uma decisão consensual - (crédito: Andrea Naline/CB/DA.Press)

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a sigla deve anunciar até a próxima terça-feira (31/3) o nome que representará o partido na eleição ao Palácio do Planalto de 2026. A declaração foi feita na noite de quarta-feira (25), após uma reunião reservada com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em São Paulo.

A visita, que durou cerca de duas horas, ocorreu um dia depois de Kassab também se reunir com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Com isso, a cúpula da legenda reduziu o campo de escolha aos dois governadores, ambos vistos como nomes viáveis para encabeçar uma candidatura de centro. A estratégia, segundo interlocutores, é evitar divisões internas e chegar a uma decisão consensual.

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Kassab destacou o peso político dos dois pré-candidatos e indicou que o partido busca mais do que ocupar um espaço intermediário no cenário eleitoral. Para ele, a intenção é apresentar uma alternativa competitiva diante da polarização que domina o debate nacional. O dirigente também ressaltou a disposição de Leite em submeter seu nome ao crivo interno, classificando como positiva a existência de dois quadros com boa avaliação em seus estados.

“O Brasil precisa de uma alternativa. Não é possível que a gente tenha só duas candidaturas que já tiveram essa oportunidade e que não deram para o Brasil as respostas que o Brasil precisava. Mais uma vez, o governador Eduardo Leite deixou clara a sua disposição de colocar o seu nome para ser examinado pelo partido. Isso é muito positivo. É um partido que tem dois quadros com essa dimensão e aprovação em seus estados.”

Após a reunião, Leite procurou afastar a percepção de desvantagem na disputa interna e reforçou sua confiança no processo conduzido pela direção partidária. O governador gaúcho afirmou sair “animado” do encontro e reiterou que o PSD está decidido a lançar candidatura própria à Presidência.

Na avaliação de Leite, o partido reúne condições políticas para liderar um projeto nacional. Ele citou a diversidade de lideranças da sigla, a capilaridade nos municípios e a força no Congresso como trunfos para sustentar uma candidatura capaz de dialogar com diferentes setores e romper a lógica de polarização.

Nos bastidores, integrantes do PSD admitem que o curto prazo para a decisão reflete o esforço de evitar desgaste público entre os dois postulantes.