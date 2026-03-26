Relator aposta em prorrogação da CPMI e prevê leitura de relatório se STF barrar prazo

O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), demonstrou otimismo, nesta quinta-feira (26/3), quanto à possibilidade de prorrogação dos trabalhos do colegiado que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A expectativa do parlamentar está ligada ao julgamento previsto para hoje no Supremo Tribunal Federal (STF), que analisará a decisão do ministro André Mendonça favorável à continuidade da comissão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo Gaspar, a tendência é de que a Corte mantenha a liminar que permitiu a extensão das atividades da CPMI. Nesse cenário, ele avalia que caberá à minoria do colegiado deliberar sobre o novo prazo de funcionamento.
Apesar do otimismo, o relator reconheceu a possibilidade de um desfecho contrário no STF. Caso a maioria dos ministros decida pela não prorrogação dos trabalhos, ele pretende antecipar a conclusão das atividades da comissão.
De acordo com o deputado, o relatório final — que ultrapassa 5 mil páginas e inclui mais de 200 pedidos de indiciamento — poderá ser apresentado já nesta sexta-feira (27), encerrando formalmente os trabalhos da CPMI.
“Se for favorável à manutenção da decisão do ministro André Mendonça, faremos a votação conforme determinado. Se for desfavorável e não houver prazo para leitura, teremos de apresentar o relatório amanhã”, afirmou o relator a jornalistas.
Saiba Mais
- Flipar É rato ou camundongo? Confira as diferenças entre esses roedores
- Política Justiça da Itália aceita extradição de Carla Zambelli ao Brasil
- Mariana Morais João Guilherme é o 'Rei da Internet' nos cinemas em filme de Daniel Nascimento
- Direito e Justiça O tempo da vida não é o do processo: decidir pede empatia e coragem
- Revista do Correio Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quinta-feira, 26 de março de 2026
- Flipar Cientistas desenvolvem bateria de longa duração que pode chegar a 5 mil anos