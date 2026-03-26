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Expectativa no Congresso

Mendonça vota por manter prorrogação da CPMI do INSS no STF

Ministro apontou omissão de Alcolumbre ao não dar andamento ao pedido de prorrogação, mesmo com o apoio de mais de um terço dos parlamentares

Segundo Mendonça, interromper os trabalhos neste momento impediria uma resposta institucional adequada à sociedade - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)
Segundo Mendonça, interromper os trabalhos neste momento impediria uma resposta institucional adequada à sociedade - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quinta-feira (26/3) para manter a liminar que autoriza a prorrogação da CPMI do INSS por mais 60 dias no Congresso Nacional. A medida atende a um pedido do presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG).

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A decisão individual havia sido concedida na última segunda-feira (23) e permitiu a continuidade dos trabalhos mesmo sem um ato formal do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Agora, o tema está sob análise do plenário da Corte, que ainda precisa concluir o julgamento com os votos dos demais ministros.

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Mais cedo, Viana declarou a prorrogação da comissão após o término do prazo de 48 horas estipulado por Mendonça e diante da ausência de manifestação de Alcolumbre. O senador argumentou que havia respaldo jurídico para manter as atividades da CPMI em funcionamento.

Em seu voto, Mendonça sustentou que minorias parlamentares têm o direito de garantir tanto a instalação quanto a prorrogação de comissões parlamentares de inquérito, desde que cumpridos os requisitos constitucionais, como o número mínimo de assinaturas e a definição de prazo e objeto da investigação.

O ministro também destacou a gravidade das denúncias investigadas pela CPMI, que envolvem supostos desvios bilionários de recursos de aposentados e pensionistas. Segundo ele, interromper os trabalhos neste momento impediria uma resposta institucional adequada à sociedade.

Por fim, Mendonça apontou omissão de Alcolumbre ao não dar andamento ao pedido de prorrogação, mesmo com o apoio de mais de um terço dos parlamentares. Para o ministro, condicionar a continuidade da CPI à decisão do presidente da Casa enfraquece um dos principais instrumentos de atuação das minorias no Legislativo.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 26/03/2026 16:28 / atualizado em 26/03/2026 16:35
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