Lula reage a fala de Flávio e diz que Bolsonaro está 'no desmanche'

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reagiu a um comentário feito pelo senador e pré-candidato à presidência do país, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que comparou o petista a um."opala velho". Em resposta, Lula afirmou nesta quinta-feira (26/3) que o ex-presidente Jair Bolsonaro está "no desmanche".
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“Outro dia o filho do Bolsonaro disse que o Lula é um opala velho. Quando ele fala assim, eu não me ofendo, porque eu tive um Opala 94 turbinado. O opala que ele conhece é o pai dele, que está no desmanche. Ele não sabe o que é o Opala turbinado”, declarou o presidente. A resposta veio durante discurso na Caravana Federativa, em Niterói (RJ).
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Jair Bolsonaro, mencionado por Lula, está internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde se recupera de uma broncopneumonia. A expectativa é de que ele receba alta nesta sexta-feira (27/3). Na última segunda-feira (23/3), Bolsonaro foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto.
Veja as falas de Flávio Bolsonaro e Lula:
???????? Lula reage após ser chamado de “Opala velhão” por Flávio Bolsonaro: “Opala é o pai dele, que está no desmanche”. pic.twitter.com/jKrLwlqytM— Eixo Político (@eixopolitico) March 26, 2026
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