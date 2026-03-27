Lindbergh diz que denúncia contra Gaspar virá à tona

A sessão da CPMI do INSS desta sexta-feira (27/3) foi marcada por mais um momento de embate. Em meio à expectativa da leitura do relatório final, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) chamou o relator, Alfredo Gaspar (União-AL), de “estuprador” durante um bate-boca na comissão, provocando a interrupção dos trabalhos.
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Após suspenção da sessão por cerca de 15 minutos, Lindbergh falou com jornalistas e afirmou que a ofensa estaria relacionada a informações que, segundo ele, ainda serão tornadas públicas. Sem apresentar provas, o deputado disse: “Esse fato, é um fato que vai ser noticiado nos próximos dias”, disse.
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Questionado sobre a gravidade da acusação feita em plenário, ele insistiu: “Eu não falaria isso se não tivesse certeza. Esperem, eu sei de tudo, e isso é questão de dias”, completou.
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