Câmara realizará audiência para discutir prejuízos do fundo de pensão dos Correios

Segundo o parlamentar, a audiência pública, que ainda terá a data definida, busca proteger os direitos dos trabalhadores que dependem do fundo de pensão - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Foi aprovado nesta semana um requerimento de audiência pública na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados para discutir prejuízos registrados no Postalis, fundo de pensão dos empregados dos Correios (ECT).

A audiência foi votada depois da decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) condenar ex-dirigentes do fundo e do banco BNY Mellon por irregularidades na gestão de investimento, que resultou num rombo de quase R$ 1 bilhão. De acordo com o deputado, o prejuízo impacta diretamente milhares de trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas dos Correios.



Segundo Motta, a audiência pública, que ainda terá a data definida, será fundamental para discutir soluções e proteger os direitos dos trabalhadores que dependem do fundo de pensão. “Precisamos apurar responsabilidades, garantir o ressarcimento dos prejuízos e criar mecanismos que evitem que isso se repita em outros fundos de pensão de estatais. Estamos falando do patrimônio e da segurança financeira de milhares de trabalhadores”, afirma o deputado.

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O requerimento sugeriu a participação da presidência do Postalis, de representantes do banco BNY Mellon no Brasil, da presidência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), da Associação dos Profissionais dos Correios (ADCAP), da Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Correios (Findect), e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), além de representantes do TCU e do Ministério Público.



O parlamentar tem uma série de ações no Congresso Nacional para acompanhar a situação financeira e administrativa dos Correios e defender os direitos dos servidores da estatal. No ano passado, o deputado apresentou requerimentos pedindo informações detalhadas sobre a gestão da empresa e promoveu uma audiência pública para debater os desafios enfrentados pela empresa pública e os impactos das decisões administrativas sobre os trabalhadores.

Na visão de Motta, acompanhar a situação dos Correios é responsabilidade do parlamento brasileiro. “Os Correios são uma empresa pública essencial para o país. Precisamos garantir transparência na gestão, proteger os direitos dos trabalhadores e assegurar que situações como essa não voltem a ocorrer”, defende.