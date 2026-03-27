De volta ao balcão: Zema mira o eleitorado feminino

Zema construiu sua trajetória política apoiado na imagem de gestor que veio da iniciativa privada, alguém que conhece planilha, estoque e fluxo de caixa - (crédito: /REDES SOCIAIS)

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) passou a intensificar, na última semana, aparições públicas nas Lojas Zema, onde voltou a circular como empresário, acompanhando vendas, conversando com funcionários e registrando a rotina nas unidades do grupo.

O movimento ocorre logo após sua saída do governo e é tratado como parte de uma estratégia calculada de reposicionamento político na campanha ao Planalto.

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Interlocutores próximos apontam que a exposição busca reancorar Zema na identidade que sustentou sua entrada na política: a de gestor outsider vindo do setor privado. A leitura interna é de que, fora do cargo, ele precisa reconstruir essa conexão de forma visual e direta, reduzindo a associação com a máquina pública e retomando o ambiente onde tem maior domínio narrativo.

Zema construiu sua trajetória política apoiado na imagem de gestor que veio da iniciativa privada, alguém que conhece planilha, estoque e fluxo de caixa. Essa identidade foi central em 2018 e sustentada ao longo dos dois mandatos. Agora, fora do cargo e mirando um projeto nacional, ele precisa reancorar essa narrativa no mundo real, longe das críticas ao serviço público e das limitações do governo.

A operação também atende a um objetivo mais amplo de comunicação. Ao priorizar conteúdos dentro das lojas, Zema desloca o debate do campo institucional para o cotidiano econômico, reforçando a ideia de prática e resultado.

A avaliação no entorno é de que esse tipo de imagem tem maior capacidade de engajamento, especialmente entre eleitores de cidades médias e pequenas, onde a presença histórica da rede varejista ajuda a consolidar identificação.

Nos bastidores, a avaliação é de que o ambiente das lojas também oferece um ativo simbólico relevante. A rede tem maioria feminina entre os funcionários, superando 70% do quadro, o que permite a Zema se inserir em um cotidiano majoritariamente composto por mulheres, em uma dinâmica mais orgânica e menos institucional. A exposição frequente a esse ambiente é vista como uma forma de suavizar a imagem e ampliar a identificação com esse público.

A estratégia dialoga com um diagnóstico interno consolidado desde o fim do governo. Integrantes do entorno consideram que Zema teve dificuldade de comunicação com mulheres durante a gestão, especialmente fora da agenda econômica. A resposta passa por construir proximidade a partir de imagens de convivência, escuta e rotina compartilhada, substituindo o discurso formal por interações cotidianas.

O movimento também busca ancoragem no legado administrativo. Durante o governo, Zema ampliou a presença feminina em cargos de comando, o que é utilizado como argumento para sustentar a narrativa de valorização das mulheres na gestão. A ideia é conectar esse histórico institucional com a imagem atual, mais próxima e menos hierárquica.

Há ainda um componente de teste de discurso. A equipe monitora a repercussão das publicações e utiliza a resposta do público como termômetro para calibrar a narrativa que deve ser levada para um eventual projeto nacional. O retorno ao varejo funciona, nesse sentido, como uma espécie de laboratório político, em que linguagem, posicionamento e símbolos são ajustados em tempo real.

No cálculo dos aliados, o movimento permite a Zema recuperar terreno fora do ambiente institucional sem romper com a imagem construída nos últimos anos. A aposta é que, ao voltar ao balcão, ele consiga transformar novamente o empresário em ativo eleitoral.