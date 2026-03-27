Presidenciável Flávio Bolsonaro troca dancinha por seriedade

Aconselhado por aliados, o parlamentar deve moderar sua apresentação nos próximos eventos - (crédito: reprodução/ redes sociais)

As dancinhas feitas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que já está em pré-campanha eleitoral, não vinham causando boa impressão entre os aliados. A estranheza era principalmente pela dubiedade do comportamento do presidenciável ao pedir orações e jejum para seu pai, Jair Bolsonaro, quando estava hospitalizado, e horas depois ser visto dançando alegremente em eventos políticos.

Bolsonaro recebeu alta nesta sexta-feira (27/3) e está cumprindo prisão domiciliar, em sua residência, no Jardim Botânico, em Brasília, enquanto se recupera de uma broncopneumonia bacteriana bilateral.

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A dança de Flávio gerou críticas dos opositores, dos aliados e também de especialistas em marketing político. Aconselhado por aliados, o senador deve moderar sua apresentação nos próximos eventos para tentar passar uma imagem de mais seriedade e responsabilidade.