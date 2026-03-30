Leite critica escolha do PSD por Caiado: "Mantém polarização radicalizada"

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), declarou se opor à decisão do partido de nomear o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), como pré-candidato da legenda na corrida pela Presidência da República. De acordo com ele, Caiado "tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país".

“Eu acredito num outro caminho, num centro liberal, democrático de verdade, não como uma posição de conveniência, mas num compromisso com a conciliação, com o diálogo, a construção de soluções reais. Um centro que olha pro futuro”, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira (30/3).

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O governador também destacou que, apesar de se “desencantar” com a decisão do PSD em nomear Caiado, não irá procurar conflitos sobre o assunto. O ex-prefeito da cidade de Pelotas (RS) expôs, ainda, que a jornada política dele no Brasil não acabou.

"Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão [...] Isso não termina aqui. A política dinâmica e jornadas como essa não se encerram com uma uma decisão partidária, essa jornada continua na sociedade, continua nas ideias, continua naquilo que a gente planta, se não for agora, vai ser logo ali adiante”, disse.

“O Brasil vai sim reencontrar o caminho do equilíbrio, vai reencontrar o bom senso, vai recolocar a política no seu devido lugar, o de servir as pessoas e não de dividi-las, e eu sigo comprometido com isso. Leal ao Brasil, hoje, amanhã e sempre", seguiu.

Leite competia internamente pela nomeação da pré-candidatura ao Planalto da legenda com o governador de Goiás e com o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Quando Ratinho, o favorito do partido, decidiu se retirar da disputa ao cargo, Caiado se tornou o preferido.

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*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro