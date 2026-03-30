Gleisi projeta indicação de Messias ao STF para antes das eleições

Na conversa com jornalistas, a ministra também confirmou que deixará o comando da Secretaria de Relações Institucionais do governo nesta quarta-feira (1º/4) para se dedicar à sua pré-campanha para senadora pelo Paraná, nas eleições de outubro - (crédito: Brito Junior/SRI-PR)

A ministra Gleisi Hoffmann, titular da Secretaria de Relações Institucionais do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, projetou nesta segunda-feira (30/3) que o líder petista vai formalizar ao Senado, antes das eleições de outubro, a indicação do nome do advogado-Geral da União, Jorge Messias, a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo ela, Lula aguarda o "melhor momento" para mandar o nome do atual titular da AGU para votação no Senado. A espera da votação do nome de Jorge Messias, anunciado pelo presidente para substituir o ex-ministro do STF Luís Roberto Barroso, pode completar cinco meses em abril.

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Na conversa com jornalistas, a ministra também confirmou que deixará o comando da Secretaria de Relações Institucionais do governo nesta quarta-feira (1º/4) para se dedicar à sua pré-campanha para senadora pelo Paraná, nas eleições de outubro.

Ela, no entanto, não confirmou quem será seu substituto. "Ainda não está definido, tem essa questão mais política também, as janelas partidárias. Acho que ele (Lula) vai considerar isso, acho que até o fim da semana ele decide", afirmou.

A dúvida no substituto de Gleisi Hoffmann à frente do ministério se deu nos últimos dias. Até então, o secretário-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Olavo Neto, era certo como o nome para comandar a Secretaria de Relações Institucionais.

Além da titular do SRI, outros 18 titulares de pastas de Lula devem entregar ainda nesta semana seus respectivos cargos para disputar as eleições. O fato de ter de deixar o comando dos ministérios nos próximos dias se deve ao prazo de desincompatibilização que, segundo a legislação eleitoral, vai até 4 de abril.