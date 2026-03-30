STF marca para 8 de abril julgamento da eleição do mandato-tampão no Rio

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, marcou o julgamento da eleição de mandato-tampão de governador do Rio de Janeiro para 8 de abril. Os ministros da Corte irão decidir se a pessoa que irá ocupar o cargo do ex-governador Cláudio Castro, até o fim deste ano, será eleita diretamente pelos fluminenses ou indiretamente pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).
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“A deliberação do Plenário, orientada pelos princípios da legalidade constitucional, da segurança jurídica e da estabilidade institucional, terá por finalidade fixar a diretriz juridicamente adequada à condução do processo sucessório no Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com a ordem constitucional e a legislação eleitoral vigente”, diz o documento.
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Na última sexta-feira (27/3), o ministro Cristiano Zanin suspendeu o processo de eleição indireta que estava em curso, atendendo a um pedido do PSD. O partido argumenta que a renúncia de Castro foi uma "manobra" para manter seu grupo político no controle do estado e evitar os efeitos da cassação iminente do político pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A crise sucessória no estado foi desencadeada pela renúncia de Cláudio Castro no último dia 23, sob a justificativa de concorrer ao Senado. No entanto, o TSE o declarou inelegível por oito anos por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Como o ex-vice-governador Thiago Pampolha e o ex-presidente da Alerj Rodrigo Bacellar também enfrentam impedimentos legais, o comando do Palácio Guanabara está temporariamente com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).
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Além do modelo da eleição, os 10 ministros também irão julgar se o voto será secreto ou aberto e se o período para desincompatibilização de candidatos deve ser de 24 horas ou seis meses.
Caso a votação se torne direta, os cidadãos do Rio de Janeiro irão para as urnas escolher o governador duas vezes no mesmo ano. A primeira para o mandato-tampão e a segunda em outubro, na data oficial das eleições de 2026.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro
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