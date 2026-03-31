Senado lança filme sobre Eunice Michiles, primeira senadora brasileira

O filme revive momentos cruciais, como a articulação liderada por Eunice para que Esther Figueiredo se tornasse a primeira-ministra de Estado do país - (crédito: Rodrigo Viana/Senado Federal)

O Senado Federal lançou, nesta terça-feira (31), o filme Eunice – A primeira senadora, a terceira produção do projeto Visita 360. A produção, que integra o projeto Visita 360 do Senado Federal, utiliza a realidade virtual para transformar o espectador em "testemunha ocular" da trajetória da mulher a ocupar uma cadeira na Casa.

Mais do que uma homenagem biográfica, o filme se propõe a ser uma ferramenta didática sobre a arte da articulação política. O filme revive momentos cruciais, como a articulação liderada por Eunice para que Esther Figueiredo se tornasse a primeira-ministra de Estado do país.

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De acordo com o diretor e roteirista Felipe Gontijo, o principal desafio foi representar uma liderança cuja força estava na resistência e na abertura de caminhos institucionais. “Ela era uma mulher só no meio de 60 e tantos homens na época”, afirmou. O filme também ressalta a importância da articulação coletiva e da atuação da bancada feminina na aprovação de pautas voltadas às mulheres.

A atriz Carolina Monte Rosa, que interpreta a senadora, descreveu a personagem como uma líder orientada por um “objetivo de comunidade”, com forte senso de justiça e igualdade. Segundo ela, a atuação revelou uma figura elegante e assertiva, comprometida com mudanças estruturais, ainda que graduais.

O lançamento contou a presença de familiares de Eunice. O filho da ex-senadora, Humberto Michiles, destacou o papel da obra na preservação da memória política. "Esta homenagem resgatou com muita sensibilidade um momento histórico, um momento em que nós avançamos, a civilização avançou no reconhecimento ao valor da mulher", afirma o ex-deputado federal.

Ele afirmou que, aos 96 anos, Eunice segue acompanhando o cenário nacional e defende maior participação feminina em cargos de liderança como forma de “humanizar” as decisões públicas. "Diz que é preciso mais mulheres na política, nos cargos de direção, para olhar para os problemas brasileiros com a sensibilidade maior que tem a mulher", relata Humberto.

Senadores também marcaram presença no lançamento. A procuradora especial da mulher, senadora Augusta Brito (PT-CE), destacou que o filme revela a força e as dificuldades enfrentadas por Eunice Michiles para desbravar espaços que hoje as mulheres ocupam com mais facilidade. Para a senadora, o exemplo de Eunice e de outras mulheres que abriram portas no passado reforça a necessidade de aumentar a participação feminina na política, garantindo que mais mulheres ocupem espaços de decisão.

A experiência integra o roteiro de visitação gratuita ao Palácio do Congresso Nacional, que recebeu cerca de 180 mil visitantes em 2025. As sessões imersivas ocorrem em grupos formados a cada 30 minutos e oferecem ao público a sensação de “testemunha ocular” dos acontecimentos históricos. O projeto Visita 360 já homenageou outras personalidades relevantes da política e da cultura brasileira, como Abdias do Nascimento e Darcy Ribeiro.

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As visitas são gratuitas e ocorrem:

Sem agendamento: Segundas, sextas, finais de semana e feriados (9h às 17h).

Com agendamento: Quintas-feiras, via site oficial, com acesso pelo Salão Branco.

Recomendações: Visitantes acima de 12 anos devem apresentar documento com foto. O uso de tecnologia 360° não é indicado para pessoas com labirintite, epilepsia ou claustrofobia.