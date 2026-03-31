Rui Costa critica comunicação do governo Lula: "O povo sabe disso?"

Após o término da reunião, Rui Costa minimizou a cobrança ao titular da pasta de comunicação. "Ao contrário, quero parabenizar pelo excepcional trabalho que ele fez, que ele vem fazendo. Ele deu uma virada positiva na comunicação do governo", afirmou - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Youtube CanalGov)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou a comunicação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante reunião interministerial, realizada nesta terça-feira (31/3), no Palácio do Planalto. Na reunião, que teve uma parte transmitida pelos canais oficiais do Planalto, Rui Costa citou ao menos três vezes o nome de Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), para questionar se o povo estaria ciente das ações do governo federal em prol da população.

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"Minha pergunta, Sidônio, é se o povo consegue perceber essa diferença gritante do que era e do que estamos fazendo", questionou o chefe da Casa Civil, após dizer que a gestão atual entregou 317 mais vezes recursos para saneamento.

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"Minha dúvida, Sidônio, é se o povo sabe disso. Eu acho que a gente tem que colocar como foco comparar e mostrar. O povo tem um direito de conhecer esses números e esses dados. O povo tem um direito de conhecer. porque repito: é mudança da água paro o vinho. De um deserto de projetos a um deserto de obras", afirmou Rui Costa.

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Enquanto o chefe da Casa Civil falava, a transmissão oficial do Planalto filmou Sidônio Palmeira respondendo que "vai responder" as críticas. Após o término da reunião, Rui Costa minimizou a cobrança ao titular da pasta de Comunicação. "Ao contrário, quero parabenizar pelo excepcional trabalho que ele fez e vem fazendo. Ele deu uma virada positiva na comunicação do governo", afirmou Rui Costa em entrevista à GloboNews.

O Correio contatou a Secretaria de Comunicação Social do governo Lula para solicitar um posicionamento em relação às cobranças de Rui Costa. A reportagem será atualizada assim que houver respostas da pasta.