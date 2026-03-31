Rui Costa critica comunicação do governo Lula: "O povo sabe disso?"

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou a comunicação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante reunião interministerial, realizada nesta terça-feira (31/3), no Palácio do Planalto. Na reunião, que teve uma parte transmitida pelos canais oficiais do Planalto, Rui Costa citou ao menos três vezes o nome de Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), para questionar se o povo estaria ciente das ações do governo federal em prol da população.
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"Minha pergunta, Sidônio, é se o povo consegue perceber essa diferença gritante do que era e do que estamos fazendo", questionou o chefe da Casa Civil, após dizer que a gestão atual entregou 317 mais vezes recursos para saneamento.
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"Minha dúvida, Sidônio, é se o povo sabe disso. Eu acho que a gente tem que colocar como foco comparar e mostrar. O povo tem um direito de conhecer esses números e esses dados. O povo tem um direito de conhecer. porque repito: é mudança da água paro o vinho. De um deserto de projetos a um deserto de obras", afirmou Rui Costa.
Enquanto o chefe da Casa Civil falava, a transmissão oficial do Planalto filmou Sidônio Palmeira respondendo que "vai responder" as críticas. Após o término da reunião, Rui Costa minimizou a cobrança ao titular da pasta de Comunicação. "Ao contrário, quero parabenizar pelo excepcional trabalho que ele fez e vem fazendo. Ele deu uma virada positiva na comunicação do governo", afirmou Rui Costa em entrevista à GloboNews.
O Correio contatou a Secretaria de Comunicação Social do governo Lula para solicitar um posicionamento em relação às cobranças de Rui Costa. A reportagem será atualizada assim que houver respostas da pasta.