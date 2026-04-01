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Lula envia indicação de Messias ao Senado; veja próximos passos

Advogado-Geral da União foi indicado para assumir cadeira do ex-ministro do STF Luís Roberto Barroso

Messias espera há mais de quatro meses pelo envio do seu nome ao Senado - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)
Messias espera há mais de quatro meses pelo envio do seu nome ao Senado - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Senado a indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal (STF), no lugar do ex-ministro Luís Roberto Barroso. 

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No início da tarde, a Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República confirmou a entrega da documentação do ministro ao Senado.

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Agora, Messias será submetido à sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, para que avaliem se o indicado está apto ao cargo. Além disso, deverá ser aprovado pelo plenário da Casa antes de assumir o cargo no STF.

No ano passado, o presidente Lula já havia confirmado a indicação de Messias. No entanto, decidiu aguardar o envio do comunicado oficial, devido a resistência por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e de outros parlamentares.

 

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Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Giovanna Sfalsin e Raphaela Peixoto
postado em 01/04/2026 14:35 / atualizado em 01/04/2026 14:47
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