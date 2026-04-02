Moraes amplia cerco a drones na casa de Bolsonaro

Drone flagrou Bolsonaro e Michelle em momento de descontração. Invasão de privacidade e ameaça à segurança - (crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ampliou, nesta quinta-feira (2/4), a proibição do uso de drones em um raio de 1km da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar humanitária por 90 dias. A mudança do perímetro, que anteriormente era de 100m, se deu após reavaliação da equipe técnica da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

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De acordo com o relatório enviado ao STF, a PMDF classificou a distância inicial como inadequada, devido à tecnologia dos drones. "Isso porque o desenvolvimento tecnológico das aeronaves remotamente pilotadas possibilita a captação de imagens e dados em alta resolução a distâncias muito superiores, permitindo a observação minuciosa de ambientes privados e comprometendo a efetividade da medida protetiva", afirmou Moraes na decisão.

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A PMDF defendeu que a limitação anterior não mitigava de forma adequada os riscos à segurança institucional, e por isso, Moraes acatou a sugestão aumentando o raio de proibição de drones na casa de Bolsonaro. A PM tem, desde 28 de março, permissão para abater aeronaves, aprendê-las e realizar prisões em flagrantes.

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