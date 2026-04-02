Wolney Queiroz desiste de disputar eleição e continua na Previdência Social

Decisão foi tomada por um pedido do presidente Lula - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, anunciou nesta quinta-feira (2º/4), que não disputará as eleições para o cargo de deputado federal deste ano e permanecerá no comando da pasta até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, a decisão atende a um pedido do próprio Lula de dar continuidade ao trabalho no ministério.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, Wolney confirmou a informação. "Em diálogo franco com o presidente Lula, recebi dele não apenas um convite, mas uma convocação: permanecer. E permaneço no governo. Porque há momentos em que servir exige renúncia — e é nela que se revela a verdadeira dimensão do compromisso público. Fico contigo, Lula!", escreveu.

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Filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), Wolney era cotado para disputar uma vaga como deputado federal por Pernambuco, mas enfrentava dificuldades na articulação da chapa do partido no estado.

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De acordo com nota divulgada por sua equipe, a permanência no cargo tem como foco principal a redução das filas de atendimento e o combate a fraudes no sistema previdenciário. "Wolney Queiroz reafirma seu compromisso com a gestão técnica e social da pasta."