Márcio França deixa ministério para se concentrar nas eleições

Márcio França fala em reunião conjunta da Comissão de Infraestrutura e da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado 19/4 - (crédito: Reprodução/TV Senado)

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, anunciou a sua demissão do cargo para se concentrar na eleição deste ano em São Paulo. O informe foi publicado na sua rede social na plataforma X, na noite desta quinta-feira (2/4).

No texto, França relatou que a decisão foi tomada em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a tarde.

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"Estive hoje com o presidente @LulaOficial e, juntos, definimos o melhor caminho a seguir. Nesta Semana Santa, começo agradecendo a ele e ao vice-presidente @geraldoalckmin pela confiança em me permitir servir ao povo brasileiro como Ministro de Estado. Foi uma honra e um privilégio", escreveu.

França fez agradecimentos aos servidores públicos do Ministério que, segundo ele, estiveram em "missões importantes", mencionou feitos da pasta e falou sobre o seu projeto de retornar a São Paulo.

"Conheço de perto os desafios de São Paulo. Um estado vibrante, decisivo para o sucesso do Brasil no mundo, que exige responsabilidade, equilíbrio e liderança. Chega de marionetes. São Paulo conduz, não é conduzido", disse.

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O ministro também informou: "Diante disso, e olhando para o futuro, deixo o Ministério e me desincompatibilizo do Governo Federal no dia 2 de abril, Quinta-feira Santa. Um passo necessário para este novo momento".Ele acrescentou: "A partir de agora, concentro meus esforços ao lado do nosso time do PSB e no projeto para São Paulo e para o Brasil".

Ex-governador de São Paulo, França tomou posse no Ministério do Empreendedorismo em setembro de 2023, como um nome do PSB. Antes, ele chefiava o Ministério de Portos e Aeroportos, mas foi substituído por um nome do Republicanos, Silvio Costa Filho.