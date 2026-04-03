Rui Costa e Jader Filho deixam ministérios para disputar as eleições

26/08/2025 Ed Alves CB/DA Press. Politica. Reunião Ministerial - Com Presidente Lula - Vice Presidente Geraldo Alckmin - Ministro da Casa Civil Rui Costa - Ministro da Fazenda Fernando Haddad e demais ministros. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Os ex-ministros Rui Costa (Casa Civil) e Jader Filho (Cidades) deixaram as pastas na noite da última quinta-feira (2/4), um dia antes do fim da janela partidária se encerrar. Ambos foram desincompatibilizados para concorrer ao Senado e à Câmara dos Deputados, respectivamente.

Além deles, Márcio França também deixou a pasta na véspera do fim da janela. Todos deverão se concentrar nas eleições agora, França em São Paulo, Costa na Bahia e Jader no Pará.

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Como últimos atos à frente das pastas, Rui Costa entregou o VLT em Salvador, em um evento que contou com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

"Sou grato pela oportunidade e pela confiança do presidente Lula, bem como pelo empenho e dedicação da incrível equipe da Casa Civil. Cumprimos nossa missão com muito orgulho e compromisso", disse Rui em sua despedida das redes sociais.



Jader Filho assinou o início das obras em Porto de Moz, serão 100 casas na região e falou sobre seu trabalho na pasta, onde foi ministro desde o início do mandato de Lula.

"Nós trabalhamos muito todos os dias. A moradia digna voltou a ser prioridade nesse país. As obras de pavimentação, de saneamento, de prevenção. A gente trabalhou muito para que elas acontecessem e mudassem a vida dos brasileiros", afirmou em vídeo em seu perfil.

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