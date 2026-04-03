Flamengo volta perder por três ou mais gols após quase dois anos

Flamengo não perdia por três ou mais gols de diferença há quase dois anos - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo teve uma atuação desastrosa e decepcionou na retomada da temporada após a pausa no calendário. Afinal, o Rubro-Negro jogou mal e perdeu para o Bragantino por 3 a 0, na última quinta-feira (2), em Bragança Paulista, pela 9ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, voltou a perder por três ou mais gols de diferença com o time principal após quase dois anos.

A última derrota do Flamengo por três ou mais gols de diferença aconteceu no dia 18 de agosto de 2024. Na ocasião, o Rubro-Negro perdeu para o Botafogo por 4 a 1, no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. Na época, o técnico ainda era Tite. Pouco mais de um mês depois, Filipe Luís assumiu o comando. Aliás, ele não perdeu nenhuma vez por essa diferença.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No início deste ano, o Flamengo perdeu para o Volta Redonda por 3 a 0, mas entrou em campo com um time formado por jogadores da base, em partida válida pelo Carioca. Essa derrota, aliás, fez o presidente Luiz Eduardo Baptista determinar o retorno do time principal antes do período previsto pela comissão técnica, o que incomodou o técnico Filipe Luís e gerou um atrito na relação deles.

Com a derrota, o Flamengo caiu para a sexta colocação e permaneceu com 14 pontos. O Rubro-Negro, que tem um jogo a menos, volta a campo no próximo domingo (5), às 17h30 (de Brasília), contra o Santos, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. O técnico Leonardo Jardim não terá o volante Pulgar, que recebeu cartão vermelho na derrota diante do Bragantino.