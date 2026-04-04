Celso Sabino se filia ao PDT e deve disputar Senado pelo Pará

Celso Sabino tem 47 anos e, em 2023, foi indicado pelo União Brasil para assumir o Ministério do Turismo no governo Lula. À frente da pasta, Sabino participou da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém - (crédito: roberto castro)

O deputado federal e ex-ministro Celso Sabino, que comandou a pasta do Turismo do presidente Luiz Ináio Lula da Silva (PT), anunciou a filiação ao PDT neste sábado (4/4). A assinatura com a legenda ocorreu durante um evento em Belém, que reuniu aliados políticos de Sabino. Com a filiação ao PDT, Celso Sabino deve anunciar sua candidatura ao Senado pelo Pará.

Sem partido desde dezembro do ano passado, após ter sido expulso do União Brasil por descumprir determinação da legenda de deixar o cargo no governo Lula, Celso Sabino procurava partido para desenvolver sua candidatura às eleições deste ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Depois de um período de muita reflexão e diálogo, buscando um partido que nos desse liberdade para trabalhar e que estivesse alinhado com o nosso compromisso de defender o Pará, tomamos essa decisão com muita convicção e esperança no futuro do estado", escreveu Sabino, em suas redes sociais.

Celso Sabino tem 47 anos e, em 2023, foi indicado pelo União Brasil para assumir o Ministério do Turismo no governo Lula. À frente da pasta, Sabino participou da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém.

Cenário eleitoral

Pesquisas eleitorais para o Senado no Pará apontam Celso Sabino atrás de nomes como o ex-governador do estado Helder Barbalho (MDB), Simão Jatene (sem partido) e Éder Mauro (PL) e empatado com o pré-candidato Paulo Rocha (PT). Um levantamento do instituto Real Time Big Data, publicado no final do mês passado, apresenta dois cenários que mostram liderança de helder Barbalho.

No primeiro cenário, Helder fica com 40% dos votos, Éder Mauro (16%), Paulo Rocha (9%) e Celso Sabino (9%). Já no cenário dois, ainda sob liderança de Helder Barbalho (38%), motra Éder Mauro (13%), Simão Jatene (13%), Paulo Rocha (9%) e Celso Sabino (7%).