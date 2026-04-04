Nunes Marques viajou em voo custeado por advogada ligada ao Banco Master

Filho de Kassio Nunes Marques recebeu R$ 281 mil de consultoria paga pelo Master e JBS - (crédito: Foto: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), viajou de Brasília a Maceió, em novembro do ano passado, em avião particular custeado por uma advogada que atua para o Banco Master. O magistrado confirmou a viagem e afirmou que participou de uma festa de aniversário a convite da advogada, que ficou responsável pelos custos do deslocamento. As informações foram reveladas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com informações obtidas pelo Estadão, Nunes Marques e a esposa embarcaram em 14 de novembro de 2025 em uma aeronave operada pela Prime Aviation Táxi Aéreo e Serviços, empresa vinculada à Prime You, responsável pela gestão de bens do banqueiro Daniel Vorcaro.

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O voo partiu de Brasília com destino à capital alagoana cerca de 35 minutos após a entrada do ministro no terminal executivo do aeroporto.



Em nota, o ministro informou que foi convidado para o aniversário da advogada Camilla Ewerton Ramos, casada com o desembargador Newton Ramos, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), com quem já trabalhou.

Segundo o ministro, a anfitriã convidou outros casais e assumiu a organização da viagem. “Camilla convidou o ministro e outros casais de amigos e ficou responsável pelo voo e detalhes da viagem”, afirmou.

A advogada também declarou, em nota, que o voo foi contratado de forma privada e pessoal para a comemoração. O desembargador Newton Ramos não se manifestou.

Registros de acesso ao terminal executivo mostram que, além do ministro e sua esposa, a advogada, o desembargador e outros passageiros embarcaram no mesmo horário. A aeronave utilizada foi um Legacy 650, com capacidade para até 17 passageiros, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

No Superior Tribunal de Justiça (STJ), Camilla Ramos figura como advogada do Banco Master em três processos relacionados à recuperação de créditos no setor de álcool. Ela recebeu procuração para atuar em nome da instituição em dezembro de 2024.

A empresa responsável pela operação do voo, a Prime Aviation, é controlada pela Prime You, que teve Daniel Vorcaro como sócio até setembro de 2025. Posteriormente, a participação foi transferida a um fundo gerido pela Trustee, gestora ligada ao banco, conforme investigações da Polícia Federal. A defesa de Vorcaro não se pronunciou.

Outras relações

A reportagem do Estadão também apontou outros vínculos entre o Banco Master e o entorno do ministro. O escritório de advocacia de um dos filhos de Nunes Marques recebeu R$ 281,6 mil de uma empresa de consultoria tributária que, no mesmo período, recebeu R$ 6,6 milhões do banco Master e R$ 11,3 milhões da JBS.

Além disso, a Polícia Federal identificou diálogos entre o ministro e o banqueiro Daniel Vorcaro em aparelho celular apreendido durante as investigações.



Nota divulgada pelo gabinete do ministro Nunes Marques

No dia 14/11/25, o ministro Nunes Marques e a esposa viajaram para festa de aniversário de Camila, casada com o desembargador Newton Ramos, que foi colega do ministro no TRF1. Camila convidou o ministro e outros casais de amigos e ficou responsável pelo voo e detalhes da viagem.