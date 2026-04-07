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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Durigan, novo ministro da Fazenda, promete ajuste fiscal e cobra apoio do Congresso

Titular da pasta afirma que prioridade será garantir estabilidade econômica com responsabilidade social e articulação política

Durigan defende equilíbrio fiscal e sinaliza diálogo com Congresso em primeira coletiva como ministro da Fazenda - (crédito: Divulgação/ Ministério da Fazenda )
Durigan defende equilíbrio fiscal e sinaliza diálogo com Congresso em primeira coletiva como ministro da Fazenda - (crédito: Divulgação/ Ministério da Fazenda )

Na primeira entrevista coletiva após assumir o comando do Ministério da Fazenda, o ministro Dário Durigan afirmou, nesta terça-feira (7/4), que a gestão será pautada pelo “equilíbrio entre responsabilidade fiscal e compromisso social”, além de reforçar a importância do diálogo com o Congresso Nacional para avançar na agenda econômica.

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A declaração foi dada na Residência Oficial da Câmara dos Deputados, onde Durigan se reuniu com parlamentares e detalhou as diretrizes iniciais da equipe econômica. Segundo ele, o momento exige previsibilidade e segurança para investidores, sem abrir mão de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades.

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“Nosso compromisso é com a estabilidade econômica do país, mas também com a melhoria da vida das pessoas. Não há contradição entre responsabilidade fiscal e inclusão social”, afirmou.

Articulação política

Durigan destacou que a relação com o Legislativo será central para a condução das pautas econômicas. O ministro indicou que pretende manter diálogo constante com lideranças da Câmara e do Senado para garantir a tramitação de propostas consideradas prioritárias pelo governo.

Entre os temas em discussão, estão medidas de ajuste fiscal, revisão de gastos e iniciativas voltadas ao aumento da arrecadação. O ministro evitou antecipar detalhes, mas reforçou que qualquer proposta será construída em conjunto com os parlamentares.

“O Congresso tem papel fundamental. Vamos trabalhar com transparência e responsabilidade para construir soluções que sejam sustentáveis”, disse.

Prioridades da equipe econômica

Ao tratar das prioridades da pasta, Durigan mencionou a necessidade de consolidar o arcabouço fiscal, fortalecer a credibilidade das contas públicas e estimular o crescimento econômico.

Ele também indicou que a equipe econômica avalia medidas para melhorar o ambiente de negócios e atrair investimentos, com foco em geração de emprego e renda.

“A agenda econômica precisa ser consistente e previsível. Isso é essencial para o país crescer de forma sustentável”, pontuou.

Próximos passos

O ministro afirmou que novas reuniões com lideranças políticas e representantes do setor produtivo já estão previstas para os próximos dias. A expectativa é avançar na construção de propostas que possam ser encaminhadas ao Congresso ainda neste semestre.

Durigan também sinalizou que a comunicação do ministério será reforçada, com o objetivo de dar mais clareza às ações da equipe econômica e reduzir incertezas no mercado.

“A transparência será uma marca da nossa gestão. Queremos que a sociedade acompanhe de perto as decisões e entenda os caminhos que estamos seguindo”, concluiu.

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Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 07/04/2026 19:14
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