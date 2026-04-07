Lula se reúne com biógrafo Fernando Morais no Planalto

Reuniões no Planalto ocorrem um dia após o governo anunciar medidas para conter a alta dos combustíveis - (crédito: Ricado Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe, na tarde desta terça-feira (7/4), no Palácio do Planalto, o escritor Fernando Morais, autor dos dois volumes de sua biografia.

O encontro ocorre horas após uma série de reuniões com ministros, entre eles Dario Durigan (Fazenda), Míriam Belchior (Casa Civil), Luiz Marinho (Trabalho), Esther Dweck (Gestão), Bruno Moretti (Planejamento) e Mauro Vieira (Relações Exteriores), que integraram a agenda do presidente ao longo do dia.

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As reuniões no Planalto ocorrem um dia após o governo anunciar medidas para conter a alta dos combustíveis em meio ao conflito no Oriente Médio, tema que tem mobilizado a equipe ministerial.

As ações, que incluem medida provisória de subvenções ao diesel e decretos para isentar impostos federais (PIS e Cofins) do biodiesel e do querosene de aviação, foram divulgadas na segunda-feira (6) pelos ministros da Fazenda, do Planejamento, de Minas e Energia, e pelo titular de Portos e Aeroportos, Jaime Franca.

Cine Alvorada

Ainda segundo a agenda presidencial, Lula assistirá ao filme Por um Fio, acompanhado da primeira-dama Janja e de atores do longa. O evento, denominado pelo Planalto de “Cine Alvorada”, ocorrerá na residência oficial do presidente da República e deve ser fechado à participação da imprensa.

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Inspirado no livro de Drauzio Varella, Por Um Fio é um longa-metragem ficção baseado em uma história real, ambientado em São Paulo entre os anos 1970 e o final dos anos 1980, período em que o Brasil atravessa a transição da ditadura para a democracia. À época, o país construía as bases para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).