InícioPolítica
ESCALA 6X1

Boulos endossa envio de PL do fim da escala 6x1: "Vez do trabalhador"

Nesta quarta (8/4), Lula garantiu que o governo vai enviar texto nesta semana. O tema, que tramita na CCJ da Câmara via PEC, ainda não tem previsão para análise

Segundo Boulos, o envio do PL fará com que a população saiba quais parlamentares são contrários à proposta - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Segundo Boulos, o envio do PL fará com que a população saiba quais parlamentares são contrários à proposta - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, endossou a informação de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai enviar nesta semana um projeto de lei (PL) em regime de urgência sobre o fim da escala 6x1. O tema, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Federal via proposta de emenda à Constituição (PEC), ainda não tem previsão para análise dos deputados. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Agora é a vez do trabalhador brasileiro. Se você é a favor do fim da escala 6x1, se posicione, compartilhe esse vídeo e vamos garantir que esse projeto seja aprovado em 90 dias", publicou Boulos, nesta quarta-feira (8/4), em seu perfil nas redes sociais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A iniciativa defendida por Lula, além de nomes como o ministro Guilherme Boulos, a dicussão do fim da escala 6x1 via projeto de lei no parlamento foi criticada pelo líder do governo na Casa, deputado José Guimarães (CE). Embora reconheça a prerrogativa do Executivo para enviar o PL, o cenário atual da Câmara mostra que o governo ter minoria.

Segundo Boulos, no entanto, o envio do PL que prevê urgência para votação do fim da escala 6x1 fará com que a população saiba quais parlamentares são contrários à proposta. " Lula vai enviar em regime de urgência o PL pelo fim da escala 6x1 e quem for contra os trabalhadores vai ter que deixar sua digital", afirmou.

Pontos cruciais do projeto

Ainda em análise pelos ministérios de Boulos, da Casa Civil, do Trabalho e da Secretaria de Relações Institucionais, o Correio apurou que uma minuta sobre o PL estabelece como "inegociáveis" para o governo pontos como o descanso mínimo de dois dias para o trabalhador e jornada de no máximo 40 horas semanais sem redução de salário. 

Confira a publicação do ministro de Lula:

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 08/04/2026 20:12 / atualizado em 08/04/2026 20:16
SIGA
x