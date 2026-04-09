Lula se reúne com ministros em meio ao debate sobre escala 6x1

Participaram da reunião com Lula, realizada no Palácio do Planalto, os ministros Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência da República), Míriam Belchior (Casa Civil), Dario Durigan (Fazenda), Bruno Moretti (Planejamento), Dario Durigan (Fazenda), Sidônio Palmeira (Comunicação Social) e Márcio Elias (Desenvolvimento, Indústria e Comércio) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta terça-feira (9/4), com representantes de seis ministérios, em meio às discussões sobre redução de endividamentos das famílias e da possibilidade de o governo federal enviar ao Congresso, até esta sexta-feira (10/4), um projeto de lei que pede urgência na análise do fim da escala 6x1.

Participaram da reunião com Lula, realizada no Palácio do Planalto, os ministros Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência da República), Míriam Belchior (Casa Civil), Dario Durigan (Fazenda), Bruno Moretti (Planejamento), Sidônio Palmeira (Comunicação Social) e Márcio Elias (Desenvolvimento, Indústria e Comércio).

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Fim da escala 6x1

Após Lula anunciar que ainda nesta semana enviará ao Congresso um projeto de lei que prevê fim da escala 6x1, o Correio apurou que uma minuta que estabelece pontos prioritários do texto vem sendo discutido por quatro ministérios: Secretaria-Geral da Presidência, Trabalho, Casa Civil, e Secretaria de Relações Institucionais.

Essa minuta, que dará base do projeto a ser enviado até sexta, estabelece como "inegociáveis" para o governo pontos como o mínimo de dois dias de descanso para o trabalhador, jornada de no máximo 40 horas semanais e sem redução de salário.

Endividamento

Além do texto que prevê fim da escala 6x1, o Planalto avalia como prioritário a apresentação, ainda neste ano eleitoral, de um plano para reduzir o endividamento, que segundo mostrou um estudo publicado em março pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 80,4% das famílias têm alguma dívida.

Segundo a CNC, o endividamento deve seguir em alta até que os efeitos do recente ciclo de cortes na taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 14,75%), cheguem efetivamente ao consumidor final.

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Ainda não há previsão para a apresentação de soluções para endividamento das famílias. Há, no entanto, ideias colocadas na mesa. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem embasar essas medidas.