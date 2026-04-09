Messias reage a data marcada para sabatina no Senado: "Serenidade"

Messias teve o nome encaminhado ao Senado apenas em abril deste ano, após meses de espera - (crédito: Emanuelle Sena/ Ascom/AGU)

O advogado-geral da União, Jorge Messias, reagiu nesta quinta-feira (9/4) à definição da data da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), ele será avaliado pelos senadores no próximo dia 29 de abril. Em nota, Messias afirmou receber “com otimismo e serenidade” o calendário estabelecido pelo Senado para a análise de seu nome. O atual chefe da Advocacia-Geral da União também agradeceu a condução do processo dentro da Casa.

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O indicado citou nominalmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da CCJ, Otto Alencar, e o relator da indicação, Weverton Rocha, pelo encaminhamento da tramitação. Segundo ele, até a data da sabatina, seguirá buscando diálogo “franco e aberto” com os 81 senadores.



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Nos bastidores, o relator já sinalizou apoio à indicação. Weverton Rocha afirmou que apresentará parecer favorável, destacando que Messias reúne os requisitos constitucionais, como notório saber jurídico e reputação ilibada, além de ressaltar sua trajetória profissional.

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Indicado por Lula em novembro de 2025, Messias teve o nome encaminhado ao Senado apenas em abril deste ano, após meses de espera. Caso seja aprovado na CCJ e no plenário da Casa, ele assumirá uma cadeira no STF.