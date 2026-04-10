Lula vai à Europa após oficialização do acordo Mercosul-UE

Em sua primeira visita à Europa após a aprovação da vigência provisória do acordo entre Mercosul e União Europeia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara viagem a países europeus a partir da próxima quinta-feira (16/4).
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A ida ao Velho Continente começará pela Espanha, onde o líder brasileiro terá reunião bilateral com o primeiro-ministro Pedro Sanchez e vai discursar, entre os dias 17 e 18 de abril, do Global Progressive Mobilisation, evento voltado para discussões de líderes de esquerda, em Barcelona.
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O evento, que também contará com discursos dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro; da África do Sul, Cyril Ramaphosa; e do Conselho Europeu, António Costa, deve ocorrer em meio às tentativas de negociação entre Estados Unidos e Irã para resolver o conflito no Oriente Médio.
Após a participação no evento em Barcelona, a comitiva de Lula na Europa seguirá à Alemanha para participar da Hannover Messe 2026, maior feira de tecnologia industrial do mundo, prevista para os dias 19 e 20 de abril.
Já nos dias 21 e 22 de abril, o presidente brasileiro partirá para Lisboa, em Portugal, onde vai se encontrar com o presidente António José Seguro e o primeiro-ministro português Luís Montenegro.