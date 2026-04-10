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Lula vai à Europa após oficialização do acordo Mercosul-UE

Segundo o Planalto, presidente começa a comitiva europeia pela Espanha, na próxima quinta-feira (16/4), onde vai participar de um reunião com o primeiro-ministro Pedro Sanchez

O evento, que também contará com discursos dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e do Conselho Europeu, António Costa, deve ocorrer em meio às tentativas de negociação entre Estados Unidos e Irã para resolver o conflito no Oriente Médio - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
O evento, que também contará com discursos dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e do Conselho Europeu, António Costa, deve ocorrer em meio às tentativas de negociação entre Estados Unidos e Irã para resolver o conflito no Oriente Médio - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Em sua primeira visita à Europa após a aprovação da vigência provisória do acordo entre Mercosul e União Europeia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara viagem a países europeus a partir da próxima quinta-feira (16/4). 

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A ida ao Velho Continente começará pela Espanha, onde o líder brasileiro terá reunião bilateral com o primeiro-ministro Pedro Sanchez e vai discursar, entre os dias 17 e 18 de abril, do Global Progressive Mobilisation, evento voltado para discussões de líderes de esquerda, em Barcelona.

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O evento, que também contará com discursos dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro; da África do Sul, Cyril Ramaphosa; e do Conselho Europeu, António Costa, deve ocorrer em meio às tentativas de negociação entre Estados Unidos e Irã para resolver o conflito no Oriente Médio.

Após a participação no evento em Barcelona, a comitiva de Lula na Europa seguirá à Alemanha para participar da Hannover Messe 2026, maior feira de tecnologia industrial do mundo, prevista para os dias 19 e 20 de abril.

Já nos dias 21 e 22 de abril, o presidente brasileiro partirá para Lisboa, em Portugal, onde vai se encontrar com o presidente António José Seguro e o primeiro-ministro português Luís Montenegro.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 10/04/2026 22:46
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