Temer confirma conversa entre Ibaneis e Vorcaro sobre Master

O ex-presidente Michel Temer disse não poder detalhar o conteúdo do encontro em Brasília por razões de confidencialidade profissional - (crédito: Carolina Antunes/PR)

O ex-presidente Michel Temer (MDB) confirmou, nessa sexta-feira, que participou de uma reunião, em Brasília, com o ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB), o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A informação foi dada em entrevista à CNN Brasil, mas o ex-chefe do Executivo não precisou a data do encontro. Disse apenas que o encontro se deu "bem antes da liquidação" e que ele participou como advogado contratado para prestar "consultoria e mediação" à instituição de Vorcaro.

O teor da entrevista de Michel Temer colide, em parte, com declarações anteriores de Ibaneis, em que admite ter estado com o dono do Master em "algumas oportunidades" — incluindo encontros na casa do próprio ex-governador e na mansão de Vorcaro em Brasília —, mas nega conversas específicas sobre as negociações para que o BRB adquirisse parte do capital da instituição do banqueiro investigado por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

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Temer confirmou ter recebido honorários do Grupo Master "para fazer essa intermediação e assessoria jurídica", motivo pelo qual veio a Brasília participar do encontro com Ibaneis e Costa — "Vorcaro apareceu depois (na reunião)", complementou o ex-presidente na entrevista.

Nesta semana, a imprensa teve acesso a declarações do Imposto de Renda do Master encaminhadas pela Receita Federal à CPI do Crime Organizado, no Senado. Os documentos mostram pagamentos milionários a quase 100 escritórios de advocacia em 2025, entre eles, o do ex-presidente, que recebeu cerca de R$ 10 milhões, e o da mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que recebeu R$ 40,1 milhões — o maior montante pago no ano passado.

Também aparecem na relação de pagamentos do banco os escritórios do ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski (R$ 2,3 milhões) e do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda (R$ 1 milhão). No total, as bancas contratadas pelo Master receberam R$ 304,5 milhões, de acordo com as informações declaradas à Receita Federal.

"Não recebi dinheiro, recebi honorários", frisou Temer, ao explicar que, após deixar a vida pública, vive exclusivamente do trabalho como advogado. Ele, porém, não entrou em detalhes sobre o que foi conversado nessa reunião. "Há confidencialidade nessa matéria", justificou. Os encontros entre Ibaneis e Vorcaro foram detalhados pelo próprio banqueiro em depoimento ao STF, em dezembro de 2025.

Quando o teor dos depoimentos foi revelado pela imprensa, Ibaneis relativizou a importância das conversas com Vorcaro. "Nunca tratei de nada relacionado ao BRB com o Vorcaro. Todas as tratativas foram feitas pelo Paulo Henrique (Costa)", afirmou ele ao Correio, em janeiro.

A reportagem entrou em contato com Ibaneis para que comentasse a entrevista de Michel Temer, mas ele respondeu que não tinha mais nada a declarar sobre o assunto.

CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, no Senado, tentou, por duas vezes, ouvir os esclarecimentos do ex-governador, mas ele não compareceu. Na primeira, em fevereiro, Ibaneis havia sido "convidado" pela comissão. Na última terça-feira, ele deveria ter ido ao Congresso como "convocado", mas um habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça, do STF, reconheceu o direito do ex-governador de não produzir provas contra si mesmo e o dispensou da obrigatoriedade de se submeter aos questionamentos dos parlamentares.

Para o relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), decisões como a de André Mendonça esvaziam o papel investigativo das comissões de inquérito. "Lamento a reiteração de decisões do Supremo Tribunal Federal esvaziando CPIs, porque esta comissão tocou em um ponto sensível em que ninguém havia tocado", afirmou, após confirmada a ausência de Ibaneis.

Com o pedido de prorrogação negado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a CPI deve encerrar seus trabalhos na próxima terça-feira, quando está prevista a oitiva do ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro — convocado na condição de testemunha. A previsão é de que, na sequência, será votado o parecer final de Vieira.

A comissão foi instalada em novembro de 2025 para apurar a atuação e o funcionamento das organizações criminosas no Brasil. As fraudes do Banco Master entraram no radar da investigação parlamentar por causa da suspeita de que empresas ligadas ao grupo econômico de Daniel Vorcaro poderiam integrar um esquema de lavagem de dinheiro a serviço do crime organizado.



