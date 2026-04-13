Sabatina na Câmara: Gilson Daniel defende perfil técnico e diálogo para TCU

Gilson Daniel destacou a necessidade de aprimorar instrumentos de controle e fiscalização das contas públicas - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

Com foco na qualificação técnica e na experiência em gestão pública, o deputado Gilson Daniel (Pode-ES) apresentou, nesta segunda-feira (13/4), a defesa para a vaga no Tribunal de Contas da União (TCU), durante sabatina na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara.

“Apresento-me como um candidato ao TCU que é, ao mesmo tempo, técnico e político. Sou formado em ciências contábeis, especialista em contabilidade pública e gerencial, mestre em estudos jurídicos e econômicos, e atuei como servidor público nas três esferas. Fui professor de contabilidade pública e gestão pública e autor de livros voltados à orientação de gestores”, afirmou.

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O parlamentar destacou a necessidade de aprimorar instrumentos de controle e fiscalização das contas públicas. “Ainda falta avançar muito na gestão pública, especialmente na implementação de um sistema de custo público estruturado, que possa auxiliar tanto o parlamento quanto o Tribunal de Contas na fiscalização e na tomada de decisão”, disse.

Gilson Daniel também ressaltou a experiência administrativa, citando a atuação como prefeito de Viana por dois mandatos e secretário de Estado no Espírito Santo. “Venho de um estado que é referência nacional, nota A no Tesouro Nacional e líder em gestão fiscal, transparência e governança há 16 anos. Tive a oportunidade de liderar esse trabalho e quero levar essa experiência ao TCU”, declarou.

Ao projetar sua atuação no tribunal, o deputado afirmou que pretende adotar uma postura conciliadora. “Acredito no diálogo como peça essencial para mediar conflitos e fazer o país avançar. Diante do cenário de polarização, coloco-me como um candidato fora das disputas ideológicas, capaz de atender parlamentares da esquerda, da direita e do centro, com ética, espírito público e respeito às instituições”, concluiu.